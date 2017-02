Teamspiele im Eismeer Vor 100 Jahren scheiterte eine Südpolexpedition. Ihr Anführer Shackleton ist dennoch ein Vorbild für Manager und Abenteurer.

Nikolaus Hansen, Tina Uebel „Die S.E.A.- Expedition. Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren“ Malik Verlag, 352 S., 50 Fotos, 24,00 Euro.

Man muss nicht alles nachmachen. Und doch gibt es Dinge, die lassen einen nicht mehr los. Tina Uebel verehrt frühe Polarforscher, die sich ins ewige Eis wagten, ohne zu wissen, auf was sie sich da einließen. Die Hamburgerin wollte ebenfalls bizarre Eiswelten in Polnähe direkt spüren, selbst wenn diese Regionen extrem lebensfeindlich sind.

„Polarsüchtig“ fühlt sich die 47-Jährige, infiziert von Scott und Amundsens Wettlauf zum Südpol. Davon las sie in winterlichen Alpen. Story und Stimmung führten zu einem Entschluss: „Ich will ins ewige Eis.“ Eine Eisbrecher-Tour erfüllte diesen Traum. Es war „der Beginn einer womöglich lebenslangen Obsession, einer kniffligen“, wie sie im Interview mit der Sächsischen Zeitung sagt und nach passenden Worten für die Großartigkeit der Eiswelten sucht. Das ist sonst kein Problem für die Schriftstellerin. Aber ihre polare Sehnsucht ist sehr heftig.

Dafür folgte sie den Spuren von Sir Ernest Shackleton. Der Engländer plante vor über 100 Jahren Großes, wollte die Antarktis mit Hundeschlitten durchqueren. Doch schon auf der Anfahrt wurde das Segelschiff „Endurance“ im Packeis zermalmt. Die erhoffte Heldentat wurde zum gnadenlosen Überlebenskampf. Der machte Shackleton zur Legende. Seine Führungsstärke war so lehrbuchreif, dass sie heute sogar Pflichtlektüre für Manager ist. Sein Verdienst: Alle 27 Männer überlebten die monatelange Tortur.

Tina Uebel blickt am Schreibtisch auf ein Shackleton-Foto. Dabei führte der Briten „ein Leben voller Rohrkrepierer“, wie die Frau vom Hamburger Kiez drastisch sagt. Aber sie ist milde: „Sein Scheitern macht ihn menschlich. Wer will sich schon mit Superhelden identifizieren, mit entrückten Fantasiefiguren. Shackleton konnte nicht alles, er hatte beträchtliche Schwächen. Aber ich empfinde ihn als sehr lebendig an den Kanten der Zivilisation.“

Viele wollten mit ihm abenteuerlich unterwegs sein. Schon vor über 100 Jahren gab es die Sehnsucht, einer überzivilisierten Welt zu entfliehen. „Es war ein Trip zu einem unkartierten Kontinent mit dem Segelschiff“, staunt Tina Uebel heute noch. „Irre, dass manchen damals schon die Zivilisation zu viel war. Dabei kommen uns diese Zeiten so extrem archaisch vor.“

Und dennoch verlockend. Deshalb ließ sich die Autorin auf 33 Tage auf dem Südpolarmeer und ein 55-Kilometer-Skiabenteuer ein, um Shackletons Eismeer-Odyssee nachzuempfinden. Sie organisierte die Tour zu großen Teilen selbst. Ihre Botschaft: „Man kann auch als Normalo weit kommen.“ Das sagt Tina Uebel kehlig lachend. Sportlich sollte die Expedition sein. Ausdauer, Leidens- und Teamfähigkeit waren gefragt. Dabei liebt die Hanseatin eher Bier und Zigaretten – „meine Extremsportarten“. Das passt zu ihrem Wohnviertel St. Pauli. Aber sie wandert auch wochenlang durch die Alpen, fährt Ski, selbst wenn sie bei Stürzen lange zur falschen Seite fiel.

Sie fühlt sich relativ normal „in dem, was ich physisch leisten kann“. Aber sie möchte Menschen bestärken, sich nicht freiwillig einzuschränken. „Abenteuer sind nicht nur was für Superhelden. Nach Lesungen sprachen mich Leute an, die auch große Träume hatten, aber sich nie trauten. Jetzt fühlten sie einen Anstoß durch mein Buch. Das ist der Mehrwert, den ich geben kann.“

In „Die S.E.A.-Expedition“ beschreibt Tina Uebel ihre Passion, ihre Abenteuer wie den Orkan, das Ankermanöver vor Elephant Island, die Skipassage. Die zwölf Expeditionsmitglieder, zu denen Seefahrer genauso gehörten wie Bergführer, mussten sich in wilder Natur bewähren. Sie überwanden Krisen, fanden in den Teammodus, „in dem jeder seinen Platz hatte. Was der eine nicht konnte, schafft der andere. Jeder durfte seine Stärken ausspielen. Eine tolle Erfahrung“, schwärmt Tina Uebel.

Das war der historische Brückenschlag zu Shackleton. Der hatte seine Männer im Existenzkampf ernst genommen, ihnen Verantwortung übertragen. Trotz dramatischer Notlage blieb er optimistisch, ließ Gedanken ans Aufgeben nicht zu. Und er nahm Entbehrungen als Leiter zuerst in Kauf, gab Fehler zu, kümmerte sich um seine Leute, war warmherzig, nahm so alle mit. „Er war seiner Zeit weit voraus, ignorierte Kasten- und Standesstrukturen“, weiß Tina Uebel. „Seine Erkenntnisse wurden erst 50, 60 Jahre später aufgegriffen. Sie sind heute aktueller denn je.“

Der Brite setzte seine Leute nach ihren Fähigkeiten ein, soziale Kompetenz war ihm wichtig. Er wusste, dass er ihnen etwas zutrauen muss. So bekamen sie ein Gefühl von Stolz auf das, was sie geleistet hatten. Das Team der Gestrandeten funktionierte, weil sich alle einbringen konnten. Gut 100 Jahre später erlebt Tina Uebel Ähnliches.

Die intensivsten Momente sind für sie „gemeinsame Erlebnisse mit Leuten, die einem etwas bedeuten. Da geht es nicht um Superlative. Wir waren als Team zusammengewachsen. Jeder konnte etwas einbringen. So federten wir Schwächen ab, nutzten Stärken. Alle lernten, einander zu respektieren. Bald fühlte es sich so vertraut an, als ob man nach Hause kommt.“

Shackletons Vermächtnis ließ sich auf der S.E.A. (Sir Ernest’s Anniversary/Jubiläums)-Tour beobachten. Tina Uebel verglich vor allem ihren Kapitän und die zwei Bergführer im Team mit der Legende: „Sie waren wie Shackleton: Nicht hart und brachial, sondern voller Fürsorge und Hingabe. Sie stellten eigene Wünsche hintenan, hatten Geduld mit uns und allen, die sich ungeschickt anstellten. Sie schenkten uns Laien Vertrauen. Das war Shackleton-mäßig eine warme, fast mütterliche Fürsorge.“

Im Eismeer ist Härte angesagt. Die sucht Tina Uebel einige Wochen im Jahr. Sie packt dann elementare Probleme an wie: Wo bekomme ich was zu essen her? Wie schaffe ich es, nicht zu erfrieren? Wie bleibe ich überhaupt am Leben? „Das relativiert den Alltag“, sagt sie und findet schnell heraus, was wesentlich und wichtig ist, was nicht. Sie sieht es als „Kampf mit den Elementen und mit sich selbst. Das berührt menschliche Grundbedürfnisse. Und ich empfinde wieder Freude über das, was wir haben. Dieses Immer-Mehr macht einen nicht immer glücklicher.“

Die Ferne lockt weiter. Mit dem S.E.A.-Team würde Tina Uebel gerne die Nordostpassage segeln. „Ich muss auch noch nach Afrika, in die russische Arktis und will besser Ski laufen. Die Ziele gehen mir nicht aus. Segeln und Bergsteigen haben es mir angetan wegen dieser Reduktion und Auseinandersetzung mit der Natur.“ Sie ist an Extremen interessiert: „Ozeane, Hochgebirge, tiefer Dschungel, Wüsten, Polargebiete und Orte, die in den politischen Schlagzeilen sind – alles mein Ding.“ Und Shackleton reist irgendwie immer mit.

