Teams fürs Tauziehen gesucht Radeberg bleibt Dauerrivale für Zabeltitz – nicht nur für die Spielleute.

Die Handballer aus Zabeltitz haben sich schon fürs Tauziehen am Samstag angemeldet. © privat

Also jetzt lasst Euch mal nicht lumpen in Zabeltitz, meldet Euch selbst an oder holt Euch Hilfe aus Großenhain! Zum Tauziehen am Samstagabend beim alljährlichen Frühlingsfeuer werden noch ein, zwei Teams gesucht, die mitmachen. Für dieses Jahr haben sich bereits die Spielleute Zabeltitz, Seilschaft Zugkraft Radeberg, die Handballer Zabeltitz und die Hobbybauern Peritz gemeldet.

Organisator Timmy Held würde aber freuen, wenn sich noch finden würden. Denn die Zabeltitzer wollen den Radebergern in diesem Jahr nicht den Triumph überlassen. (ulb)

Kontakt: Metallbau T. Held, Telefon 03522 507495

zur Startseite