Teams fürs Schanzenbachfest gesucht Damit es spannende Wettkämpfe werden, können Wehren ihre Starter noch anmelden. Das Fest steigt am Sonnabend in Brösen.

Die Jugendwehr Leisnig möchte mit zwei Mannschaften beim Schanzenbachfest starten. Dafür trainieren die Jungs und Mädchen eifrig – allerdings ohne Wasser. © André Braun

Die Vorbereitungen wie Rasenmahd und der Aufbau von Festzelt und Buden laufen routiniert ab. Denn zum indes 24. Mal wird am Sonnabend in Brösen am Maschinenteich das Schanzenbachfest gefeiert.

Zum Programm gehören wieder Feuerwehrwettkämpfe. Für die Wertung im Nachwuchsbereich können sich noch Jugendfeuerwehren anmelden, damit es wirklich zu einem Wettstreit kommt. Ab 10 Uhr sind der sichere Umgang mit Pumpe, Schläuchen und Zielsicherheit, aber auch anderes Wissen in Theorie und Praxis gefragt.

Stärkungen gibt es schon zum Mittag mit den Doppeldeckersteaks, einer Spezialität bei diesem Fest, und später Kaffee und Kuchen. Abends ist Unterhaltung bei Diskomusik und am Lagerfeuer angesagt. Für die Jüngsten ist eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem können sie sich im Bogenschießen probieren. Anmeldungen sind möglich unter der Mailadresse ffw-broesen-gorschmitz@t-online.de oder über Facebook FFw Brösen/Gorschmitz. (DA/sig)

