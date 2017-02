Kegeln – Verbandsliga 200 Teamchef verweigert Auswechslung Bei Andy Schödel ist es zunächst nicht so gut gelaufen. Dennoch muss er durchspielen.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Kegler des Döbelner SC haben ihre Tabellenführung in der Verbandsliga 200 verteidigt. Gegen den Tabellenfünften TuS Großschirma setzten sich die Mannen um Teamchef Andreas Rippin mit 5246:5223 durch. Während Verfolger SC Großschweidnitz-Löbau ebenfalls gewann und wie die Döbelner 20:6 Punkte auf dem Konto hat, mussten der KSV Eska Chemnitz und der SV Lok Nossen (beide 18:8 Punkte) jeweils Niederlagen hinnehmen.

Gegen Großschirma hatten die Gastgeber ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. Diese Voraussage traf auch ein, und am Ende entschieden die Döbelner die Begegnung aufgrund des besseren Abräumspiels für sich. „Vor Spielbeginn habe ich noch einmal auf die Stärken der Gäste hingewiesen und gleichzeitig die Entscheidung getroffen, Andy Schödel aus der zweiten Mannschaft im Startduo einzusetzen“, sagte Andreas Rippin. Doch während der Teamchef sein Pensum routiniert herunterspulte, zeigte sich der Neuling nicht zufrieden. „Klar war er aufgeregt, in so einem wichtigen Spiel eingesetzt zu werden, und dann auch noch am Anfang. Aber ich hatte mir ja auch etwas dabei gedacht“, so Rippin. Nach den ersten 100 Kugeln lauerte Schödel auf eine Auswechslung. 30 Kegel, die er auf seinen direkten Gegenspieler bereits verloren hatte, schienen ihm Grund genug dafür. Doch nicht so für Teamchef Rippin. „Zu Hause hat Andy immer gute Ergebnisse erreicht. Die Aufregung musste sich erst legen“, wusste Rippin und gab Schödel mit auf den Weg: „Spiele locker weiter und hole dir die 30 Kegel einfach zurück.“ Und siehe da, der Kapitän sollte mit seiner Einschätzung recht behalten. Schödel steigerte sich und überflügelte seinen direkten Kontrahenten noch knapp.

Kay Weinert und Maik Fuhrmann konnten somit 34 Kegel Vorsprung mit in den zweiten Durchgang nehmen. Doch nun wendete sich das Blatt. Weinert, mit enttäuschenden elf Fehlwürfen und Fuhrmann, der nie so richtig ins Spiel kam, verschenkten den Vorsprung und gaben dem Schlussduo sogar noch einen Rückstand von 20 Kegeln mit.

Heiko Fuhrmann und Henry Knospe spielten dann sehr gute Ergebnisse. Der Rückstand schmolz schnell, sodass wieder Hoffnung bei den Gastgebern aufkeimte. Sicher konnten sich die DSC-Kegler jedoch nie sein. Vor der letzten Bahn betrug der Vorsprung gerade einmal acht Kegel. „Gejubelt wurde deshalb erst sehr spät. Und wenn man ehrlich ist, auch nur, weil in den Reihen der Gäste ebenso wie bei uns einige Akteure unter ihren Möglichkeiten blieben. Aber egal, die Bayern schießen ja auch relativ spät ihre Tore“, sagte Andreas Rippin in seinem Schlusskommentar mit einem Augenzwinkern. (DA/ar)

