Teamarbeit auf (nieder)sächsisch Der Sportaerobic-Nachwuchs zweier Bundesländer will Kräfte für die WM bündeln. Vier Riesaer Mädchen sind dabei.

Antonia (3.v.l.), Josephine (4.v.l.), Lena (5.v.l.) und Leonie (2.v.r.) vom Landesstützpunkt des ESV Lok Riesa gehören zum Team, das die Landesturnverbände Sachsen und Niedersachsen jetzt gemeinsam in der AK 12-14 für die Sportaerobic-Weltmeisterschaft im Juni 2018 in Portugal aufbauen wollen. © privat

Es ist der Versuch, die besten Sportaerobic-Talente aus zwei Bundesländern in einem Team zusammenfassen. Das große Ziel: Die Jugend-Weltmeisterschaft im Juni 2018. Die Landesturnverbände Sachsen und Niedersachsen haben jetzt eine Kooperationsmaßnahme gestartet. Derzeit lernen acht Mädchen aus Riesa, Rotenburg, Hannover und Wolfenbüttel die Choreografie, die in Portugal im kommenden Jahr Früchte tragen soll. Mit Josephine Heimann (11), Antonia Huß (11), Lena Sissi Willner (11) und Leonie Ulrich (13) sind gleich vier Sportlerinnen des ESV Lokomotive Riesa dabei. Der dortige Landesstützpunkt ist seit Jahren für seine gute Nachwuchsarbeit bekannt.

Es soll ein schlagkräftiges Team sein, dass bei der WM auftritt. Deshalb sind die einzelnen Trainingswochenenden sowie Turniere in Deutschland im kommenden Jahr darauf ausgerichtet, bestimmte Positionen innerhalb der „Age Group 1“ - also der 12- bis 14-Jährigen - mehrfach zu besetzen, um zum Beispiel auf eventuelle Ausfälle schneller reagieren zu können. Die sächsisch-niedersächsische Kooperation macht dabei Sinn. „Ein Verein allein hat nicht die erforderliche Anzahl an Sportlern mit dem entsprechenden Leistungsniveau“, sagt der Riesaer Sportaerobic-Abteilungsleiter Reiner Fleck. So soll also Schritt für Schritt die Bestbesetzung für Portugal gefunden werden. Für einzelne Trainingseinheiten werden dazu auch prominente Trainer herangezogen. Vergangenes Wochenende war es zum Beispiel wieder einmal die österreichische Trainer-Ikone Nik Hadzhiev, der schon mehrfach in Riesa zu Gast war. Weitere Trainingswochenenden sind geplant, die nächste schon am 30. September von 10 bis 12 Uhr beim Öffentlichkeitstag des Landesstützpunktes in der Sporthalle des ehemaligen Riesaer Ardennegymnasiums.

Das Projekt (AG1 , AK 12 - 14 Jahre) läuft unter der Verantwortung des DTB Aerobic Zentrums „Nord“. Das Training findet dabei unter der sportlichen Leitung von Trainern aus Hannover und Riesa statt. Finanziert wird es zum einen durch Budgets beider Landesturnverbände, also Fördertöpfen die speziell auf die Nachwuchsarbeit ausgelegt sind. „Zum anderen natürlich mittels Geld und viel ehrenamtlicher Zeit der betreffenden Vereine und Eltern der Kinder“, so Rainer Fleck.

Gänzlich neu in der Sportaerobic-Branche ist die Idee nicht. Von 2011 bis 2013 befanden sich vier Mädchen aus Riesa in einem deutschen Nachwuchsprojekt. In der Altersklasse 12 bis 14 Jahre waren 20 Mädchen aus mehreren Vereinen aus ganz Deutschland involviert. Die Trainingseinheiten wurden abwechselnd in Berlin und Ulm durchgeführt.

Die erste große Präsentation fand dann während der Deutschen Meisterschaft 2012 in Riesa statt. Das Hauptziel war die Teilnahme an der WM 2014 in Mexiko. Während dieser Zeit konnte das Team unter anderem einen 1. Platz bei den International Open in Litauen und den 4. Platz beim World Cup in Frankreich belegen. Wegen unterschiedlicher Meinungen bei der sportlichen Ausrichtung musste das Projekt leider im Frühjahr 2014 beendet werden.

Allerdings konnte sich aus diesem Projekt heraus die Riesaerin Luisa Riedel im Einzel für die WM qualifizieren. „Die enormen Kosten, welche der Verein hätte allein tragen müssen, verhinderten aber eine Teilnahme“, so Rainer Fleck.

Aktuell sind die Riesaer noch an einem zweiten derartigen Projekt beteiligt. In der Altersklasse (AG 2, 15 bis 17 Jahre) ist der Landesstützpunkt in der sportlichen Verantwortung. Neben Mädchen aus Dresden und Berlin sind die drei Riesaer Bundeskader Leona Göhler, Celine und Tessa Neumann dabei. Auch hier heißt das große Ziel: Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Portugal.

