TDS ist raus aus den Miesen Der Tochterfirma der Stadt Sebnitz macht vor allem der fehlende Schnee zu schaffen. Andere Aufträge müssen her.

Nach einem Jahr mit dickem Minus konnte die städtische Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft Sebnitz (TDS) im vergangenen Jahr einen Gewinn einfahren. Bei 11 400 Euro liegt das Plus für 2015, wie Geschäftsführer Jens Willmuth bei der Vorstellung des Jahrsabschlusses im Sebnitzer Stadtrat bekanntgab. Ein Jahr zuvor war die TDS noch mit rund 144 000 Euro im Minus. Das stadteigene Unternehmen betreibt den Bauhof, leistet Winterdienst, pflegt Grünanlagen, Straßen und Wege oder übernimmt Hausmeisterdienste. Außerdem ist das Personal der Sebnitzer Tourismuseinrichtungen wie Kunstblume, Kahnfahrt, Museum sowie Solivital und Kräutervitalbad über die TDS angestellt. Wie hat die TDS den Weg vom Minus ins Plus geschafft? Vor allem durch neue Aufträge außerhalb des Sebnitzer Stadtgebiets, wie Geschäftsführer Willmuth erklärte. Die Gesellschaft habe neue Kunden akquiriert und sich um Sonderaufträge gekümmert. Die Mitarbeiter waren beispielsweise bei der Beseitigung von Hochwasserschäden in Bad Schandau aktiv sowie bei der Einrichtung einer vorübergehenden Flüchtlingsunterkunft im Berufsschulzentrum in Pirna-Copitz. Zudem habe die TDS ihre Umsätze im Bereich Gastronomie wesentlich steigern können. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete demnach das Bistro im Sebnitzer Kräutervitalbad. Aber auch im Sport- und Freizeitzentrum Solivital, wo die TDS die Bar und das Restaurant Flowers betreibt, lief es 2015 besser als zuvor.

Alles zusammengerechnet hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2015 rund 173 000 Euro mehr eingenommen, als noch im Jahr zuvor. Auf der anderen Seite hat die Dienstleistungsgesellschaft ihre Kosten gesenkt und 58 000 Euro weniger ausgegeben. Bei der technischen Ausstattung und den Fahrzeugen fielen keine größeren Investitionen an. Gestiegen sind hingegen die Personalkosten. Etwa 60 000 Euro hat die TDS hier mehr gezahlt. Das hat zunächst mit dem Mindestlohn zu tun, der seit Anfang 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist, aber nicht nur. Man müsse auch darüber hinaus höhere Löhne zahlen, wenn man gute Leute haben und halten möchte, erklärte Willmuth: „Fachkräfte bekommt man nicht zum Mindestlohn.“

Vor wirtschaftliche Herausforderungen ist die TDS nicht zuletzt aufgrund des milder werdenden Klimas gestellt. Theoretisch sollte das Unternehmen fünf Monate im Jahr vom Winterdienst leben, erklärte Geschäftsführer Jens Willmuth. „Wenn dann kein Winter kommt, ist das schwierig.“ Mit der guten Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres sei die Gefahr einer formellen Überschuldung allerdings beseitigt. Auch für das laufende Jahr steuere die TDS auf ein positives Ergebnis zu.

Vor zwei Jahren steckte die Stadt Sebnitz eine sechsstellige Summe in die ihre Tochterfirma, um sie wirtschaftlich zu stabilisieren. Per Stadtratsbeschluss vom Oktober 2014 wurde das Stammkapital der Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft Sebnitz auf 205 000 Euro erhöht. Bis dahin lag diese Summe lediglich bei 35 000 Euro. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) begründete die Aufstockung damals mit den saisonalen Schwankungen, denen die TDS ausgesetzt ist. Die Bezahlung der Mitarbeiter sollte damit sichergestellt werden. Die TDS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt.

