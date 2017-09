TC Pulsnitz steigt auf Die Ü 50-Frauenmannschaft vom TC Pulsnitz spielt nach einem klaren Sieg über den 1. TC Waldheim 2018 in der Oberliga.

Die erfolgreiche Ü 50 Damenmannschaft präsentiert sich nach ihrem Erfolg über Waldheim (von links), obere Reihe: Beate Brückner, Marina Schulz, Antje Boxberger, Veronika Kreutel und Kerstin Meißner. Untere Reihe: Birka Siwczyk, Regina Baldauf und Anita Friedemann. 2018 spielt der TC Pulsnitz in der Oberliga. © Susanna Siwczyk

Tennis. Die Tennisdamen der Ü 50-Mannschaft des TC Pulsnitz überraschten mit einem klaren Sieg über den 1. TC Waldheim und schafften damit erstmals den Aufstieg in die Oberliga. Im Spitzenspiel zwischen Kerstin Meißner und ihrer Gegnerin Damm konnte sich die noch an den Folgen einer Bänderdehnung leidende Pulsnitzerin zwar nicht durchsetzen (3:6, 2:6). Dafür machten ihre Mannschaftskolleginnen in ihren Einzelspielen alles klar. Anita Friedemann, Regina Baldauf und Birka Siwczyk gewannen ihre Duelle souverän und stellten somit ein 3:1-Zwischenergebnis her. Die abschließend gewonnenen Doppel mit Meißner/Friedemann und Baldauf/Schulz vollendeten das Endergebnis zum 5:1. Damit ist der Weg frei für künftige Wettkämpfe in der Oberliga. In der Saison 2018 stehen nun interessante Spiele mit Mannschaften aus Leipzig und Chemnitz bevor. (jsch)

