Taxistopp endlich da Entsprechende Hinweistafeln wurden vor den Arkaden befestigt. Für Anlieferungen machen die Fahrer aber Platz.

Lange hat es gedauert – jetzt ist der Taxistand am Neumarkt eingeweiht worden. Taxi-Chef Sandy Kretzschmann (vorn) und der Meißner Wirtschaftsförderer Martin Schuster erledigen die letzten Handgriffe an der Hinweistafel. © Claudia Hübschmann

Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Zu einem Pressetermin vor das Rondell an den Neumarkt-Arkaden hatten jetzt der Chef der Meißner Wirtschaftsförderung Martin Schuster, der Geschäftsführer der Funk-Taxi-Meißen GmbH Sandy Kretzschmann, der Bevollmächtigte des Besitzers AVW Immobilien, Willy Koch sowie die Verwaltung des Kaufparks und einige Meißner Taxifahrer geladen. Gut gelaunt wollten sie alle nach ziemlich zähem Vorgeplänkel öffentlichkeitswirksam zeigen, dass der in Meißen lange ersehnte Taxihalt an zentraler Stelle nun wirklich genutzt werden kann.

Und so legte Funk-Taxi-Chef Kretzschmann gleich die Hand an den Schraubendreher an und montierte höchstselbst die beiden weiß-gelben Hinweisschilder mit der Aufschrift „Taxi-Stand“ und der Telefonnummer der Taxi-Zentrale an die Brüstung vor dem Rondell an den Neumarkt-Arkaden.

„Ich bin froh, dass es gelungen ist, an diesem zentral am S-Bahn-Haltepunkt Altstadt gelegenen Punkt einen neuen Taxihalt an den Neumarktarkaden einzurichten. Dieser Schritt ist für Händler und Meißner Bürger seit Jahren ein wichtiges Anliegen gewesen“, sagte Kretzschmann. Nun sei es wünschenswert, dass am S-Bahn-Halt womöglich noch Hinweisschilder angebracht würden, die auf die wartenden Taxis ganz in der Nähe hindeuten. In der Tat könnte das eine sinnvolle Überlegung sein, denn die schwarzen Funk-Taxi-Limousinen sind von Weitem kaum als Transportfahrzeug für Fahrgäste wahrzunehmen.

Anders ist das bei den in typischem Gelb-Weiß gehaltenen Fahrzeugen. „Je nach Verfügbarkeit werden bis zu zwei Taxis ab sofort hier vor den Neumarkt-Arkaden stehen. Natürlich wird nicht rund um die Uhr ein Fahrzeug da sein, aber es soll durchaus auch dauerhaft Präsenz gezeigt werden“, so der 44-Jährige. Ansonsten sei die Rufnummer ja groß genug auf den Hinweistafeln vermerkt. Probleme mit den Anlieferern für das Einkaufszentrum soll es übrigens nicht geben. Diese haben bisher häufig das Rondell zum kurzzeitigen Parken, Ent- oder Beladen genutzt.

Das soll auch so bleiben. „Unsere Fahrer werden so aufmerksam sein und Platz machen, wenn es Anlieferungen gibt. Ohne Fahrer werden die Taxis nicht abgestellt“, sagt Kretzschmann. Die Verhandlungen über den Taxihalt mit dem Hamburger Besitzer seien – auch dank der Vermittlung durch den Meißner Wirtschaftsförderer Martin Schuster – unkompliziert und zielorientiert gewesen. „Die beiden Hinweisschilder haben wir in den DRK-Werkstätten vor Ort anfertigen lassen. Die recht geringen Kosten trägt die Meißner Wirtschaftsförderung, so Schuster. Er zeigte sich erfreut, dass es mit Taxi-Stellplätzen samt Werbetafeln endlich geklappt hat. Zuvor war die Einrichtung an der bisherigen Center-Leitung der Neumarkt-Arkaden gescheitert. Der Kontakt zum Besitzer, den AVW Immobilien, brachte letztlich den Durchbruch.

„Wir halten die Maßnahme für die Meißner durchaus für sinnvoll, unterstützen deshalb die Installation des Taxihalts. Ich bin in der Regel alle zwei Wochen in Meißen und werde mit Interesse verfolgen, wie der neue Stand angenommen wird“, sagte der Bevollmächtigte Willy Koch. Wie oft die Taxis am Neumarkt ab sofort gebraucht werden, das liegt in den Händen der Meißner und denen der Gäste der Stadt.

