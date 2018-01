Taxifahrerin bei Unfall verletzt Die Frau hielt mit ihrem Mercedes an, um einen Fahrgast auszuladen. Das bemerkte eine hinter ihr fahrende Opelfahrerin jedoch zu spät.

Riesa. Eine Taxifahrerin ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in Riesa leicht verletzt worden. Laut Polizei stoppte die 60-Jährige ihren Mercedes gegen 7.30 Uhr auf der Robert-Koch-Straße in Höhe der Hausnummer 30, um einen Fahrgast auszuladen. Dies bemerkte die Fahrerin eines Opel Corsa jedoch zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Jugendliche stehlen Pfefferkuchen Moritzburg. Diese Diebe hatten wohl ein großes Verlangen nach Süßigkeiten. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, verschafften sich die Täter am Dienstagen Zutritt zu einem Verkaufsstand am Schlossparkplatz in Moritzburg und stahlen aus diesem mehrere Tüten mit Pfefferkuchen. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten die Tatverdächtigen – fünf junge Männer im Alter von 17 bis 27 Jahren – noch in der näheren Umgebung ausfindig machen. Bei ihnen wurde das Diebesgut sichergestellt. Die einzelnen Tatbeteiligungen sind Gegenstand der Ermittlungen. Polizei sucht Unfall-Geschädigten Coswig. Bereits Ende vergangenen Jahres stieß die Fahrerin eines VW Touran gegen ein anderes Auto auf dem Parkplatz eines Asia-Restaurants an der Dresdner Straße unweit der Straße Niederseite. Die Frau verließ die Unfallstelle zunächst, meldete sich aber tags darauf bei der Polizei. Ihren Aussagen zufolge soll es sich bei dem anderen Unfallwagen um ein dunkelgrünes Auto gehandelt haben. Nun sucht die Polizei nach dem oder der Geschädigten. Die Beamten fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kommt als möglicher Unfall-Geschädigter in Frage? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

