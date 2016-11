Taxifahrer sperrt Diebe ein In Neugersdorf haben zwei Diebe einen Ladendetektiv niedergeschlagen und wollten mit einem Taxi flüchten. Doch der Taxifahrer spielte da nicht mit.

Ebersbach-Neugersdorf. Ein Taxifahrer und ein Ladendetektiv haben in Neugersdorf die Flucht von zwei Dieben verhindert. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, ließen sich drei tschechische Staatsbürger am Donnerstagnachmittag mit einem Taxi zu einem Drogeriemarkt in der Spreequellstraße in Neugersdorf fahren.

Während einer Drei im Taxi wartete, gingen die beiden anderen in den Laden und entwendeten Elektroartikel im Wert von etwa 500 Euro. Als ein Zeuge dies bemerkte und sie aufhalten wollte, wurde er von den Tätern niedergeschlagen. Sie stiegen wieder ins Taxi ein und wollten fliehen.

Der Fahrer des Taxis, hatte die Situation beobachtet, verließ das Fahrzeug und verriegelte es von außen. Gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen sicherte er die Türen des Wagens bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob die beiden 22 Jahre und 25 Jahre alten Ladendiebe dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann, der im Taxi gewartet hatte, ist bereits wieder entlassen. Bei der Durchsuchung des Wagens konnte das Diebesgut sichergestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen offenbar zuvor in Ebersbach an der Johann-Andreas-Schubert-Straße ebenfalls einen Diebstahl begangen hatten. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo/dab)

Dieser Beitrag wurde um 14.30 Uhr aktualisiert.

