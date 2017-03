Taxi mit Kindern prallt gegen Zaun

Pirna. Ein Taxifahrer verlor aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein 37-Jähriger befuhr Montagnachmittag mit einem VW (Taxi) die B172 aus Richtung Pirna in Richtung Königsstein. Aufgrund von plötzlichem Unwohlsein kam der Wagen kurz vor dem Abzweig zur Obstscheune nach links von der Straße ab, durchfuhr ein Stück den Straßengraben, durchbrach einen Zaun, streifte einen Baum sowie zwei Schilder und kam letztlich auf dem Parkplatz der Obstscheune zum Stehen. Dort war zudem ein parkender Opel Corsa beschädigt worden. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vier Kinder, die im Taxi befördert wurden, wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht. Sie blieben unverletzt und wurden mit einem weiteren Fahrzeug zu den Eltern gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.

Sebnitz. Eine 29-jährige Fahrerin eines VW Polo stellte ihr Fahrzeug Montagmorgen auf dem Parkplatz an der Kreuzstraße ab. Dabei vergaß sie, den Polo ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Dieser rollte nun rückwärts gegen einen parkenden Audi A3. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.

Unfall nach Reifenplatzer

Neustadt. Durch einen Reifenplatzer prallte eine Frau mit ihrem Pkw gegen ein parkendes Fahrzeug. Die 41-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr am Montagvormittag die Dresdner Straße in Richtung Hospitalstraße in Neustadt, als plötzlich der rechte Vorderreifen platzte. Dadurch brach der Skoda aus und stieß gegen einen parkenden Ford Ka. Die 41-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.