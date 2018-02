Taxi kollidiert mit Audi Auf einer Kreuzung in Freital geht ein Abbiegemanöver schief. Beide Fahrer müssen verletzt ins Krankenhaus.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Audi wurde gegen eine Ampel geschleudert und riss diese um. © Roland Halkasch Der Audi wurde gegen eine Ampel geschleudert und riss diese um.

Wahrscheinlich hat dieses Taxi den Unfall verursacht.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Dresdner Straße/Lutherstraße.

Freital. Am Sonnabend kam es gegen 19.40 Uhr in Freital auf der Kreuzung Dresdner Straße/Lutherstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Taxis Mercedes-Benz wollte nach links in die Lutzherstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi A4 zusammen. Nach der Kollision schleuderte der Audi gegen ein Geländer und riss eine Ampel um. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge verletzten sich und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Audi erlitt Totalschaden. Die Kreuzung und die Dresdner Straße mussten zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht dringend Zeugen, welche Angeben zum Unfallhergang machen können. (szo)

