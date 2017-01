Taxi fahren statt Laufen Anwohner am geschlossenen Großraschützer Tunnel nutzen ein Angebot der Bahn – und die ist jetzt selbst verblüfft.

Taxi fahren auf Rechnung der Bahn – das finden viele gut. © dpa

Ein Versprechen mit Folgen. Den Anwohnern der Merschwitzer Straße und des Florian-Geyer-Weges hatte die Deutsche Bahn AG angeboten, in Ausnahmefällen Taxikosten zu übernehmen. Kleinere Kinder, mit besonders langem Schulweg oder gehbehinderte Ältere sollten so problemlos in die Stadt kommen, solange in der Nähe des gesperrten Großraschützer Tunnels keine Bushaltestelle ist. Denn, seitdem der Bus nur bis zum Abzweig Kleinraschützer Straße fährt, ist der Weg der Anwohner in diesen beiden Straßen deutlich länger geworden. Alternativ könnten sie – ohne Auto – jetzt nur durch den Stadtpark laufen. Die Offerte wird offenbar reichlich angenommen. Wie Bahn-Ansprechpartner Klaus Riedel auf Anfrage mitteilte, kommen am Tag jetzt bis 30 Fahrten zusammen, die die Bahn bezahlt. Damit habe man selbst auch nicht gerechnet. Wenn die Großraschützer Straße wieder offen ist, endet das Nobel-Angebot der Bahn.

zur Startseite