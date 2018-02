Tauziehen um einen Buswarte-Unterstand

Dieser Unterstand steht an der Bushaltestelle an der Landesfeuerwehrschule in Nardt. Für rund 6 000 Euro wäre er zu haben. Eine etwas kleinere Variante würde in Leippe ausreichen, findet der Ortsvorsteher. Diese wäre dann auch entsprechend preisgünstiger. Foto: Ralf Grunert