Tauwetter erwischt Skiklub

Im Elbtal ist der Frühling schon seit Wochen angekommen, jetzt hat er auch Rugiswalde erreicht. Die letzten Schneereserven am Skihang haben die Sonne und die milden Temperaturen der letzten Tage endgültig zum Schmelzen gebracht. Der Betrieb am Skilift musste deshalb eingestellt werden. Die Wintersaison ist damit beendet.

Der Rugiswalder Skiklub kann dennoch eine positive Bilanz ziehen. Ende Dezember konnte der Skilift zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Konkret war es am 25. Dezember so weit, dem ersten Weihnachtsfeiertag. Der Verein konnte sich damals allerdings noch nicht auf Frau Holle und genügend natürlichen Schnee allein verlassen. Mehrere Tage zuvor wurden bereits die Schneekanonen angeworfen. Sie sorgten für perfekte Bedingungen. Rund um Silvester und Neujahr hatten die Wintersportler dann mit feuchtwarmem Wetter zu kämpfen. Deshalb mussten erneut die Kanonen herhalten. Seit dem Wintereinbruch in der ersten Januarwoche lief der Skilift fast ununterbrochen. Auch die Loipen konnten genutzt werden. Bis Anfang März hielt sich das Wintersportvergnügen. (SZ/kat)

