Springreiten Tautendorfer wiederholt Erfolg aus dem Vorjahr Michael Kölz sichert sich beim Championat der Berufsreiter Rang drei. Dabei ist er auch auf fremden Pferden geritten.

Beim Deutschen Championat der Berufsreiter im Springen im ostwestfälischen Bad Oeynhausen holte Michael Kölz vom Pferdesportverein (PSV) Leisnig wie im Vorjahr die Bronzemedaille. Dieses Jahr waren dazu aber ein paar mehr Sprünge notwendig.

In der ersten Wertung, einem S**-Springen, ritt er mit Pia Pialotta und Cornetto auf die Plätze fünf und sechs. Den sechsten Rang konnte er mit Cornetto im S***-Springen mit Stechen, der zweiten Wertung, wiederholen. Damit zog Kölz wieder ins Finale der besten Drei ein. Dabei mussten die Reiter zunächst ihr eigenes Pferd und anschließend die Pferde ihrer Mitbewerber in einem ebenfalls auf S**-Niveau angesiedelten Springen reiten. Alle drei Reiter hatten nach den drei Runden jeweils vier Strafpunkte auf ihrem Konto. Damit mussten sie nochmals mit ihren eigenen Pferden in einem Stechen antreten.

Michael Kölz musste als erster Starter mit Cornetto vorlegen. Ein Fehler am Beginn der Zweifach-Kombination ließen seine Chancen auf einen der ersten beiden Plätze sinken. Den Sieg holte sich Mathis Schwentker (Hagen) mit For Success, der fehlerfrei blieb und den Parcours in 31,98 Sekunden bewältigte. Jan Wernke (Handorf-Langenberg) leistete sich mit Queen Rubin ebenfalls einen Fehler. Seine Zeit war jedoch mit 32,17 Sekunden schneller als die von Kölz (32,92 s), für den damit Rang drei blieb. Mit Dünensturm holte sich Kölz noch Rang zwei in einer Springprüfung der Klasse S*.

