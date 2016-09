Tautendorfer siegt in Aschersleben Michael Kölz gewann die Springprüfung der Klasse S*** mit Stechen.

Michael Kölz kann einen Dreifacherfolg verbuchen. © Dietmar Thomas

Michael Kölz, Springreiter des Pferdesportvereins Leisnig, hat den Großen Preis von Aschersleben gewonnen. Auf FST Dipylon gewann er die Springprüfung der Klasse S*** mit Stechen. Außerdem holte er in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* mit Captain Cornet, Colorfox und Goldmarie einen Dreifacherfolg. Dritte Plätze in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* beziehungsweise einer Springprüfung der Klasse M* komplettieren das gute Abschneiden. Ellen Kölz belegte in einer Springprüfung der Klasse S* Platz zwei. Außerdem wurde sie in einer Springpferdeprüfung der Klasse L mit Saskia Dritte. (DA)

