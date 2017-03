Tausendfache Blütenpracht Zum Ende der Kameliensaison hoffen die Heimatfreunde auf einen Besucherrekord. Schon jetzt sind es mehr Gäste als 2016.

Christian und Ingrid Döring aus Leisnig hat es im Roßweiner Kamelienhaus die Chandlerie besonders angetan. Sie ist eine von mehr als 50 Kameliensorten, die dort ausgestellt sind. © André Braun

Die weiße Alba Plena ist bei den Besuchern des Roßweiner Kamelienhauses besonders beliebt. „Neben der Pillnitzer ist die Roßweiner die zweitälteste Kamelie nördlich der Alpen in Europa und die älteste gefüllt blühende“, erklärt Martina Thiele, Chefin des Heimatvereins, nicht ohne Stolz. Mehr als 200 Jahre soll die weiße Kamelie alt sein. Genau weiß das aber niemand. Bekannt ist nur, dass der Graf von Einsiedel im Jahr 1810 mehrere Kamelien bei einem Züchter in Dresden kaufte und nach Roßwein brachte. „Wir gehen davon aus, dass die Alba Plena dabei war. Denn zu dieser Zeit kam die Sorte nach Europa“, so Martina Thiele.

Zurzeit blühen in Roßwein mehr als 50 Sorten Kamelien. Die haben in dieser Saison bereits 2 760 Besucher gesehen. „Das ist ein ganz schöner Ansturm“, meint die Vereinschefin. Und es sind bereits jetzt 560 Gäste mehr als in der gesamten Saison des Vorjahres. Am Wochenende ist das Kamelienhaus in diesem Jahr letztmalig geöffnet. Dann hofft der Verein, noch die 3 000er-Grenze zu knacken. Das ist zuletzt im Jahr 2014 gelungen. Martina Thiele ist optimistisch: „Wir sind ganz nah dran. Und wenn es so läuft, wie an den vergangenen Wochenenden...“ Nur in den ersten Jahren nach der Eröffnung des Kamelienhauses kamen noch mehr Gäste.

Besucher bleiben länger

Das wieder gestiegene Interesse führt Martina Thiele auf die Werbung zurück, die der Roßweiner Heimatverein diesmal auf das Radio ausgeweitet hat. Auch der Sachsenspiegel des MDR-Fernsehens hat über das Kamelienhaus berichtet. So sahen sich die Blütenpracht diesmal auch viele Gäste aus den Regionen Leipzig und Dresden, dem Erzgebirge, aber auch aus Offenburg an.

Nicht nur die Zahl der Besucher hat sich erhöht, die Vereinschefin hat auch festgestellt, dass sie länger bleiben. Ein, zwei Runden durch das Kamelienhaus drehen und wieder gehen – so haben es die Gäste in den vergangenen Jahren gehalten. „Diesmal schauen sie sich bis zu 45 Minuten bei uns um, betrachten die Kamelien immer wieder und haben viele Fragen an uns“, erzählt sie. Möglicherweise halte die Farbenpracht die Besucher im Kamelienhaus, die einen großen Kontrast zur noch grauen Natur bildet, vermutet Martina Thiele.

Viele Gäste versuchen sich jetzt auch selbst in der Pflege einer kleinen Kamelie. Mehr als 200 hat der Verein bereits verkauft. Im Vorjahr waren es 150. Auch weitere Gäste gehen nicht leer aus. „Es sind noch Pflanzen da“, beruhigt Martina Thiele. Gleichzeitig weist sie auf die Besonderheiten der Kamelie hin: Sie braucht einen hellen Raum, in dem es nicht wärmer als zwölf Grad wird, verträgt keinen Zug und keine Staunässe, muss also während der Blüte nur mäßig gegossen werden. Ist die Pflanze verblüht, kann sie auch einen schattigen Platz im Freien erhalten.

Mit dem Ende der Kameliensaison endet für die Heimatfreunde in diesem Jahr auch die Arbeit am Kamelienhaus. Bei dessen Sanierung tritt eine Pause ein. „Im vergangenen Jahr haben wir 11 000 Euro in eine Dachseite und den vorderen Giebel gesteckt. Wir wollen auch die zweite Dachseite in Ordnung bringen. Dafür müssen wir aber erst wieder Spenden sammeln. Vor 2019 wird das sicher nicht“, erklärt die Vereinschefin.

Letztmalig ist das Kamelienhaus im Roßweiner Wolfstal in diesem Jahr am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

