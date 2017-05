Tausendfach neues Grün für den Wald Fast eine Million Bäumchen wurden gepflanzt. Für die Forstleute war das diesmal eine doppelte Herausforderung.

In der Hirschbacher Heide pflanzten Waldarbeiter André Michel (vorn) und Marko Karsties junge Tannen. © Egbert Kamprath

Die Forstleute haben zwischen Altenberg und Tharandter Wald gebuddelt wie die Weltmeister: Trotz aller Wetterkapriolen kann der Forstbezirk Bärenfels Vollzug melden. „Die Frühjahrsaufforstung ist abgeschlossen“, sagt Kristina Funke von der Forstzentrale in Bärenfels, deren Waldarbeiter bei den Pflanzungen wieder von zahlreichen Firmen unterstützt wurden.

„Die wechselnde Witterung insbesondere mit Bodenfrösten und Schneefällen bis Ostern führten zu Zeitverzögerungen“, erläutert die Forstfachfrau die Schwierigkeiten. „Zwischendrin mussten die Arbeiten wegen einer geschlossenen Schneedecke in einigen Revieren ausgesetzt werden.“ Wie die jungen Bäumchen am Ende mit den Temperaturschwankungen zurechtgekommen sind, kann noch keiner abschätzen. Das werde sich erst in einigen Monaten zeigen.

Doch nicht nur die Witterungsbedingungen waren für die Waldarbeiter eine Herausforderung. Der Forstbezirk Bärenfels hatte nach Angaben vom Staatsbetrieb Sachsenforst im Freistaat diesmal auch das größte Pensum zu bewältigen, um den Wald zu verjüngen. Allein in den Landeswäldern zwischen der tschechischen Grenze im Süden und dem Tharandter Wald im Norden wurden 180 Hektar umgebaut mit Baumarten, die für den jeweiligen Standort besonders geeignet sind. Fast eine Million junger Bäumchen kam dabei in die Erde – etwa so viel wie auch im vergangenen Jahr. Kristina Funke zufolge wurden dabei 18 verschiedene Arten in den vergangenen neun Wochen gepflanzt.

Favorit dabei war die Rotbuche, die am meisten ausgebracht wurde. In allen elf Landeswaldrevieren des Forstbezirkes Bärenfels kamen insgesamt 531 000 Pflanzen dieser Baumart in den Waldboden. Diese Stückzahl reichte, um insgesamt 71,6 Hektar Wald zu verjüngen. Dahinter kommt gleich die Weißtanne. Davon wurden 194 000 Stück gepflanzt. Aber auch die heimische Fichte spielt nach wie vor in den oberen Lagen des Osterzgebirges eine wichtige Rolle. Davon wurden 98 000 junge Bäumchen in den Boden gebracht. Sie sollen auch Murraykiefern ablösen, die den Schadstoffen in der Luft zu DDR-Zeiten trotzen sollten, letztlich aber nicht mit den Bedingungen vor Ort klarkommen und schwächeln. Das trifft auch auf Blaufichten zu, die zur Überbrückung während des Waldsterbens gepflanzt wurden und nun dahinschwinden. Sie sollen wieder ersetzt werden durch Fichten, die typisch für die Region sind und jetzt auch wieder gut gedeihen. In den Lagen, in denen das Klima nicht so rau wie im Gebirge ist, wurden verschiedene Eichen gepflanzt. Insgesamt 71 600 junge Bäumchen wurden ausgebracht, die den Revieren des Tharandter Waldes und von Karsdorf zugute kommen.

Der Arbeitsschwerpunkt während der kurzen Aufforstungsperiode lag in den Revieren Bärenfels, Naundorf und Holzhau. Begonnen wurde mit den Arbeiten am 7. März im Forstrevier Naundorf. Die letzten jungen Bäumchen brachten die Forstleute am 5. Mai im Revier Holzhau in den Waldboden. „Ein weiterer wichtiger Schritt beim Waldumbau wurde damit getan“, fasst Kristina Funke die Ergebnisse der Frühjahrsaufforstung zusammen. Doch ganz fertig sind die Forstleute noch nicht. Zurzeit werden auch noch Saaten ausgebracht, vor allem die der Rotbuche und Weißtanne.

