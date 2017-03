Tausende Schlagerfans feiern in der Arena Florian Silbereisen lud mit vielen Stars zur großen Schlagerparty ein. Dabei gab es sogar einen Heiratsantrag.

Lust auf Schlager wecken, das brauchte Entertainer Florian Silbereisen in Riesa nicht. Denn die knapp 5 000 Gäste waren offensichtlich alle Fans und Samstagabend nur zu gern der Einladung zur großen Schlagerparty in die Sachsenarena gefolgt. Susann Kaiser aus Zadel hatte sogar ihre Lederkluft gegen ein Dirndl eingetauscht. Eigentlich sei sie ja eine Rockerbraut, und Metallica-Konzerte sind ein Muss für sie. „Aber was hier abgeht, ist genau so klasse. Die peppigen Songs reißen einen mit. Die Stimmung ist von der ersten Minute an toll“, sagt die 36-Jährige. Für die richtige Schlager-Party-Stimmung sorgten der dreifache Echo-Preisträger DJ Ötzi, die zierliche Amerikanerin Sarah Jane Scott, fünf Sänger aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland – besser bekannt als Voxxklub – und natürlich KluBBB3 mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff. Nicht zu vergessen die Jungs von der Dancefloor Destruction Crew. Die mehrfachen Breakdance-Weltmeister zeigten, wie sexy und spektakulär der Schlager heute tanzt.

Drei Stunden ausschließlich deutsche Musik waren angesagt und Superstars, die alles haben, nur keine Allüren oder gar Berührungsängste. Die sich selbst auf die Schippe nehmen und sich nicht zu schade sind, sogar in die Rolle der Schlümpfe zu schlüpfen. Überhaupt wechselten alle Akteure während der Show ihre Outfits stets passend zu den Hits der letzten Jahrzehnte. Dschinghis Khan war genauso dabei wie die legendären Flippers. Die Schlager-Medleys entführten das Publikum nach Moskau, New York, Griechenland, Holland ... Florian Silbereisen überraschte einmal mehr mit seiner Gitarre und sorgte mit dem Song „Männer im Baumarkt“ von Reinhard Mey nicht nur für Spaß, sondern auch für eine Atempause bei den Zuschauern. Denn die zeigten den Künstlern, dass Riesa zu feiern versteht. Sangen und tanzten – ja, schunkelten auch mit. Und das generationsübergreifend. Birgit Wolf aus Riesa, Tochter Katja (35) und Enkelin Luise (9) hatten sich die Karten für diese Show bereits im Oktober gesichert. „Wir sind wieder einmal total begeistert, was alle Stars hier abliefern. Das ist so ein herrlicher Mix, da kommt keine Langeweile auf“, sagt Birgit Wolf.

Sogar einen Heiratsantrag – wenn auch nicht ganz so romantisch, aber vor tausendfachem Publikum, das jubelte – gab es in der Arena. Und Sandra Kirsch antwortete ihrem Maik auf die Frage „Willst du mich heiraten?“ natürlich mit einem Ja.

Während sich gegen 22.30 Uhr der Zuschauerpulk Richtung Parkplätze drängte, war drinnen Schlangestehen angesagt. Allerdings nicht nur wie gewohnt an den Damentoiletten, sondern am Autogrammstand. Gastgeber Florian Silbereisen freute sich jedenfalls über das große Interesse. „So kenne und liebe ich Riesa“, sagte er der SZ. „Der Schlager boomt. Derzeit ist der Schlager so populär wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“ Und darauf sei er besonders stolz. Denn er und sein Feste-Show-Team stehen seit Jahren dazu und kämpfen dafür. „In den Album-Charts mit ganz oben, volle Konzerthallen und ein Millionen-Publikum bei den Schlagershows an den Fernsehern – das spricht für sich“, so der 35-jährige Bayer. Nicht umsonst laute das Motto dieser Tour „Jetzt geht’s erst richtig los!“

Eine Kampfansage an die Schlagerhasser? „Das hat Flori gar nicht nötig“, sagt Alina Frenzel aus Uelzen bei Hamburg. Die 18-Jährige gesteht, dass sie voll auf den feschen Bayern abfährt. „Seine Show ist doch schon längst keine Oma-Sendung mehr“, sagt sie empört. Und für ihre Freundin Lysann Müller aus Brandenburg steht fest: „Der Florian hat schon recht, wenn er sagt: Die Schlagermusik macht Spaß, auch wenn es nicht jeder zugibt.“

Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann das am 25. März, um 20.15 Uhr im ARD-Fernsehen. Da präsentiert Florian Silbereisen seine nächste Feste-Show – natürlich mit sehr viel Schlager.

