Tausende Rucksäcke für Tansania Christen in der Region helfen Schulanfängern in Afrika. Rund 700 der blauen Schultaschen zum Füllen sind noch zu haben.

Zum elften Mal werden in der Region die blauen Rucksäcke für Tansania gepackt. Vergangenes Jahr war Simone Reitner aus Bischofswerda dabei. © Steffen Unger

Die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden des Kirchenbezirkes Bautzen-Kamenz haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen 4 000 gefüllte Schulrucksäcke nach Tansania schicken und damit Kindern in dem ostafrikanischen Land eine Freude machen. Bis jetzt konnten 3 275 Rucksäcke zum Packen ausgegeben werden. 725 Rucksäcke müssen noch verkauft werden, um das Ziel zu erreichen, teilte die Superintendentur in Bautzen mit.

Seit November läuft die 11. Weihnachtsaktion „Rucksackpacken für Tansania“, an der sich auch die Kirchgemeinden in Bischofswerda und in umliegenden Orten beteiligen. Auch einige Schulen und Kindertagesstätten unterstützen die Aktion, darunter die Evangelische Grundschule in Frankenthal. Dort gab es im September einen „Rucksacklauf für Tansania“. Jede geschaffte Stadionrunde brachte Geld, um die blauen Rücksäcke zu kaufen.

Die leeren Rucksäcke gibt es für zehn Euro in den Pfarrämtern der Kirchgemeinden. Gefüllt werden sollten sie mit zwei Heften, Bleistift, Lineal, Radiergummi, Spitzer, Plastikteller, Metalllöffel und Handtuch. Die 4 000 Rücksäcke sollen zu Beginn des neuen Jahres an Schulanfänger in 44 Grundschulen im Partnerkirchenkreis Meru verteilt werden. (SZ)

Auch durch eine Spende kann man das Projekt unterstützen. Ev.-Luth. Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz IBAN: DE69 8555 0000 1000 0115 57, Verwendungszweck: Rucksackaktion

