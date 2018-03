Tausende Riesaer ohne Strom Ein Defekt hängte 2700 Kunden zeitweise vom Netz ab. Die Stadtwerke reagierten schnell.

Riesa. In Teilen der Riesaer Innenstadt kam es am Montagmorgen gegen 7.56 Uhr zu einer Störung der Stromversorgung. In weniger als 45 Minuten konnte die Unterbrechung für alle betroffenen Kunden beseitigt werden, teilen die Stadtwerke Riesa mit.

Ursache für den Stromausfall war demnach ein defektes Mittelspannungskabel in einer Transformatorenstation an der Klötzerstraße. Von der Stromunterbrechung waren insgesamt rund 2 700 Kunden betroffen, die meisten davon jedoch nur für wenige Minuten.

Durch Umschaltungen konnten die Stadtwerke Riesa den Bereich der Störung eingrenzen, das betroffene Kabel vom Netz trennen und die weitere Versorgung über andere Kabelstrecken herstellen. Die Reparaturarbeiten an der Schadenstelle laufen, hieß es am Montagvormittag. (SZ)

