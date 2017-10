Tausende Läufer verzögern den Verkehr

Viel Geduld mussten Autofahrer und Passagiere in den Dresdner Bussen am Sonntagvormittag haben. Wegen des Dresden Marathons waren große Teile der Altstadt, der Neustadt, von Blasewitz und rund um den Großen Garten gesperrt. Das merkten vor allem die Fahrgäste in den Bussen der Linien 61, 63 und 68. Die Fahrzeuge verspäteten sich auf der Tiergartenstraße um bis zu 20 Minuten. Bei den Straßenbahnen gab es dagegen keine Probleme, teilte ein Sprecher mit. Auch die Polizei wollte auf Nachfrage keine großen Staus und Behinderungen bestätigen. Dem Einzelnen im Auto half das wenig. Gäste auf dem Weg zur Kästner-Preis-Verleihung im Schloss Albrechtsberg verspäteten sich um eine halbe Stunde. Am Albertplatz gab es kaum ein Durchkommen. Der Weg über das Blaue Wunder dagegen blieb frei. (SZ/acs, csp)

