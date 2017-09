Tausende haben bereits gewählt Am 24. September ist erst Bundestagswahl. Warum so viele schon vorher Briefwahl machen, hat nicht nur einen Grund.

Die Rathäuser im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge registrieren seit Wochen großes Interesse an der Bundestagswahl. Allein in den Städten Pirna, Freital, Sebnitz, Heidenau, Wilsdruff, Neustadt und in der Gemeinde Bannewitz wurden bis jetzt auf Wunsch knapp 15 000 Briefwahlunterlagen an Wahlberechtigte ausgehändigt. Fast unisono heißt es dazu aus den Rathäusern, das sei mehr als bei der Wahl 2013. So gibt es bereits allein in Pirna (mit Dohma) gut 4 000 Briefwähler. Das sind zwölf Prozent der Wahlberechtigten. Bei den vergangenen Wahlen lag der Anteil bei rund zehn Prozent. Lediglich in Sebnitz hieß es, man rechne mit nicht mehr als 1 100 Briefwählern, was sich im Rahmen der früheren Jahre bewege.

Warum der Anteil der Briefwähler steigt, darüber kann nur spekuliert werden. Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel verweist darauf, dass die Parteien selbst mit dieser Möglichkeit werben. Zudem sei die Angabe eines triftigen Grundes wie Erkrankung oder Urlaub nicht mehr nötig. Auch die Deutsche Post wirbt – nicht ganz uneigennützig – für die Briefwahl. Bis zum 22. September kann diese noch regulär beantragt werden. Freitals Rathaussprecher Matthias Weigel sieht einen weiteren Grund für die Beliebtheit der Briefwahl: Man könne sie ganz einfach online, per Mail und auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung beantragen. (SZ/dsz)

