Tausende Euro Schaden nach Küchenbrand Döbelner Kameraden löschten am Mittwoch einen Brand. Offenbar war der Topf auf dem Herd die Ursache dafür.

Küchengeräte aus der Wohnung liegen verkohlt in der Ecke. © Tina Soltysiak

Ein Topf auf dem Herd hat offenbar den Brand am Mittwoch in Döbeln ausgelöst. Das teilte Polizeisprecher Steffen Wolf am Donnerstag mit.

Der 53-jährige alleinige Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Sankt-Georgen-Straße hatte in seiner Küche ein Feuer bemerkt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. „Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt“, so Wolf. (sol)

