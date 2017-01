Tausende Euro Schaden nach Brand in Elbgalerie An einer Fluchttreppe war gezündelt worden – nicht der einzige Fall von Brandstiftung am Donnerstagabend.

Dicker Qualm drang am Donnerstagabend aus der Elbgalerie in Riesa. © Archiv/Eric Weser

Als ob nie etwas gewesen wäre: Vom Brand am Donnerstagabend im Einkaufscenter Elbgalerie ist schon einen Tag später nichts mehr zu merken. In der Passage zwischen Kaufland, Bäcker, Buch- und Modeländen drängen sich die Kunden. Vollgepackte Einkaufswagen von Marktkauf rollen zu den Parkhaus-Aufzügen, Senioren ruhen sich auf den Sitzbänken aus, am Postgeschäft steht eine Schlange. Auch wenn nicht einmal mehr Brandgeruch wahrzunehmen ist: Mittlerweile ist klar, dass der Schaden der Brandstiftung vom Donnerstagabend erheblich ist.

Die Polizei teilt mit, dass durch die Zündelei an 20 Europaletten (SZ berichtete) ein Schaden von 3 000 Euro entstanden ist. Centermanager Andree Schittko geht eher von einem deutlich höheren Wert aus. „Der Schaden kann 3 000 Euro betragen, aber auch 30 000 Euro.“ Das müssten jetzt Experten feststellen. Der Vorfall hatte sich am Donnerstag an einer Stelle ereignet, an der Kunden normalerweise nicht hinkommen: an einem außenliegenden Fluchttreppenhaus. Dort ist nun nicht nur die Wand verrußt, sondern auch Beton abgeplatzt, so dass die Bewehrung des Einkaufscenters frei liegt. „Wir prüfen, ob das Folgen für die Statik hat.“

Immerhin: Von Kunden oder Mietern sei keiner betroffen gewesen. Im Kaufland habe man trotzdem richtig gehandelt, per Lautsprecher zum Verlassen des Ladens aufgefordert zu haben. Dort habe der Wind den Rauch in die Lieferzone gedrückt, so dass man am Ende im Untergeschoss auch etwas habe riechen können. Hätte es im Inneren der Elbgalerie gebrannt, hätte die Brandmeldeanlage von allein eine Evakuierung des Gebäudes ausgelöst.

An der Stelle, an der gezündelt wurde, würden sich laut Schittko hin und wieder verbotenerweise Menschen aufhalten. Das bekomme man durch Hinweise von Anwohnern von der benachbarten Breiten Straße mit, die sich entweder bei der Polizei oder dem Center melden. In so einem Fall schicke man den Sicherheitsdienst, um die Personen des Platzes zu verweisen.

Nun ermittelt die Kripo, wer für den Brand am Einkaufscenter verantwortlich ist. Dabei wurde bekannt, dass es am Donnerstag wenige Stunden später – gegen 22.30 Uhr – noch eine Brandstiftung im Umfeld gab: Laut Polizei steckten Unbekannte mehrere Gelbe Säcke an, die an der Klötzerstraße abgestellt waren. „Ein Zusammenhang mit dem Brand an der Hauptstraße wird obligatorisch geprüft“, teilt ein Polizeisprecher mit. Die Riesaer Feuerwehr war auch bei diesem Brand, an der Ecke Klötzerstraße/Bahnhofstraße, im Einsatz.

