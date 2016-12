Tausende Euro für Katzen in Not Christiane Kubeja aus Frankenthal half, 60 Tiere zu kastrieren. Junge rettete sie vor Tod oder Verwahrlosung.

Bei einem Benefiz-Kuchenmarkt in Frankenthal für Katzen in Not sind jetzt 350 Euro zusammengekommen. Organisatorin Christiane Kubeja wird die Gelder für ihren Tierschutzverein Feline Wolfsölden e.V. aus Baden-Württemberg zur Verfügung stellen, wie sie auf Anfrage der SZ sagte. Als Dankeschön dafür, dass der Verein in diesem Jahr half, Tausende Euro an Spendengelder für Katzen in Frankenthal, Großharthau, Bischofswerda und Umgebung aufzutreiben, wie sie sagte. Nach einem Aufruf von Christiane Kubeja waren 3 360 Euro zusammengekommen, aus der Vereinskasse und von Privatleuten. „Mit diesem Geld konnten wir 60 Katzen mit der Hilfe der Tierärzte Dr. Zober in Großharthau und Dr. Mohr in Bischofswerda kastrieren“, sagt sie. Die Tierschützerin wolle vermeiden, dass freilaufende Katzen unkontrolliert Nachwuchs bekommen und herrenlose Jungtiere getötet werden oder verwahrlosen.

Nicht tatenlos zusehen

Ausgangspunkt für die Aktion war der Hilferuf eines alten Mannes aus Großharthau. Bei ihm lebten 20 unkastrierte Katzen, er wurde der Flut an jungen Tieren nicht mehr Herr. Christiane Kubeja bat um Spenden bei Tierschutzvereinen und privaten Personen in der Region. „Doch es konnte niemand helfen. Also bat ich meinen Tierschutzverein in Baden-Württemberg um Hilfe, zu dessen Vorstand ich gehöre.“ In kürzester Zeit kamen über 3 000 Euro für „sächsische Katzen“ zusammen. So konnte den Katzen des Großharthauers geholfen werden und vielen anderen freilaufenden Tieren, die vor der Arztbehandlung eingefangen wurden. Christiane Kubeja rettete zudem bereits geborene Katzenbabys vor Tod oder Verwahrlosung. Über 100 Kätzchen vermittelte sie in ein neues Zuhause. „Einmal transportierte ich 19 Katzen auf einmal im Auto nach Baden-Württemberg“, sagt sie. Sie könne einfach nicht tatenlos zusehen, wie die Anzahl der Katzen zu ihrem Leidwesen steige. „Bis zu dreimal im Jahr können Katzen Nachwuchs bekommen, das ist ein Fass ohne Boden.“ Christiane Kubeja kämpfe für eine Kastrationspflicht für Katzen und führe dazu mit vielen Gemeinden Gespräche, wie sie sagt. Was sie persönlich an Geld erübrigen könne, fließe in den Schutz der Katzen. Im kommenden Jahr will sie weiterhin aktiv Spenden sammeln für Tiere in Not. (cm)

Wer die Arbeit von Christiane Kubeja für Katzen in Not unterstützen will, spendet an: Tierschutzverein Feline Wolfsölden e.V., IBAN: DE35604500500030075043, KSK Ludwigsburg, Stichwort „Sächsische Katzen“

