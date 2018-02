Aus dem Gerichtssaal Tausende Euro erschwindelt Ein Paar gibt nicht an, dass der Mann Arbeit hat, und bezieht Arbeitlosengeld II. Der Betrug fällt erst nach Jahren auf.

Mehrere Tausend Euro erschwindelte sich ein Meißner Paar vom Jobcenter. Es hatte nicht angegeben, dass der Mann einer Beschäftigung nachging. Es dauerte Jahre, bis das dem Amt auffiel.

Meißen. Nicht nur Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher, auch die von Ämtern und Behörden. Erst nach Jahren fiel es dem Meißner Jobcenter auf, dass es ein Meißner Paar betrog. Der 32-jährige Mann und die vier Jahre ältere Frau, sitzen nun wegen Betruges auf der Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes. Bis Ende Februar 2015 waren die beiden Empfänger von Arbeitslosengeld II jedenfalls mit ihren zwei Kindern eine „Bedarfsgemeinschaft“, stellten gemeinsam einen Antrag auf „Hartz IV“. So weit, so gut. Seit November 2012 allerdings hatte der Mann dann einen Job in einem Supermarkt.

Doch die beiden dachten gar nicht daran, dies dem Jobcenter mitzuteilen. Und das zahlte fleißig weiter. Insgesamt erschlichen sich die beiden in vier Jahren gut 4 500 Euro an Sozialleistungen, die ihnen gar nicht zustanden. Nach der Trennung im März 2015 stellte der Mann einen erneuten Antrag auf Arbeitslosengeld II für sich und eine der Töchter, die bei ihm lebt. Dass er eine Arbeit hat, gab er wieder nicht an. Auch diesmal zahlte das Jobcenter wieder Geld, dass ihm gar nicht oder zumindest nicht in dieser Höhe zustand, insgesamt 1 999 Euro. Nun müssen sich die beiden Meißner wegen Betrugs verantworten.

Erst wollen sie sich zu den Vorwürfen nicht äußern, dann aber räumt die Frau ein, dass sie betrogen hat. Auch der Mann gibt das „teilweise“ zu. Im zweiten Fall habe das Jobcenter Bescheid gewusst, dass er einen Job habe. „Meine Arbeitsnachweise lagen vor“, sagt er. Das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn er selbst hat dies dem Jobcenter nicht mitgeteilt. Das kam erst durch einen Datenabgleich mit der Krankenkasse dahinter, dass er einen sozialversicherungspflichtigen Job hat. Denn sein Arbeitgeber hatte Sozialbeiträge abgeführt. Nur sehr zögerlich hatte der Mann das zugegeben, nachdem er ertappt worden war.

Beide Angeklagte verfügen nicht nur über einen Realschulabschluss, sondern auch über eine abgeschlossene Berufsausbildung . Dennoch gehen sie keiner Arbeit nach. Während das bei der Frau verständlich ist, weil sie sich nach der Geburt ihres dritten Kindes gegenwärtig in Elternzeit befindet, ist die Begründung bei dem Angeklagten wenig nachvollziehbar. Um in seinem erlernten Beruf einen Job zu finden, müsse er auf Montage gehen. Das käme für ihn nicht infrage, sagt er. Da lässt er sich lieber vom Steuerzahler alimentieren.

Mit dem Gesetz kam er schon dreimal in Konflikt. Wegen Diebstahls mit Waffen wurde er zu einer Geldstrafe von 1 500 Euro verurteilt. Er hatte in einem Baumarkt gestohlen und dabei fünf Messer bei sich. Wegen Diebstahls und später wegen Besitzes einer Schusswaffe erhielt er ebenfalls Geldstrafen.

Wegen seiner Vorstrafen sieht das Gericht keinerlei Spielraum mehr für eine Geldstrafe. Er verurteilt ihn wegen zweifachen Betrugs zu einer Haftstrafe von sechs Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Als Auflage muss er sich unverzüglich mit dem Jobcenter in Verbindung setzen, mindestens 50 Euro monatlich zurückzahlen und dies dem Gericht alle drei Monate nachweisen.

Die Frau, die nicht vorbestraft ist und schon jetzt 25 Euro im Monat zurückzahlt, kommt besser weg. Sie wird zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Dass es die beiden Angeklagten nach wie vor mit Gesetzen, Vorschriften und Regeln nicht so genau nehmen, zeigte sich auch nach der Verhandlung. Ihr Auto hatten sie auf einem Behindertenparkplatz abgestellt.

