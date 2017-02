Tausende Elektroschocker und verbotene Waffen entdeckt Die Polizei wird in Pirna bei einer Kontrolle eines Transporters fündig. Schon vor einer Woche hatte sie einen ähnlichen Fund gemacht.

Gefährliche Ware: Bei der Kontrolle eines Kleintransportes fanden Bundespolizisten unter anderem diesen Karton mit 300 Schlagringen. Daneben ist ein kleiner Karton zu sehen, in dem sich ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker befindet. © Bundespolizei

Der Bundespolizei ist abermals ein Schlag gegen mutmaßliche Waffenschmuggler gelungen. Wie die Ermittler mitteilen, kontrollierten Beamte der „Gemeinsamen Fahndungsgruppe Dresden“ – bestehend aus Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel und der Landespolizei Sachsen – bereits am Morgen des 3. Februar in Pirna einen Kleintransporter. Als die Fahnder die beiden Insassen nach dem Inhalt der Ladung befragten, wichen Fahrer und Beifahrer aus und gaben lediglich an, dass sich in den Kartons auf der Ladefläche Taschenlampen und Spielzeug befinden würden.

Offensichtlich misstrauisch geworden, öffneten die Beamten einige der Kartons und förderten Erstaunliches zutage: In den Kisten fanden sich größere Mengen an Schlagringen, Schlagstöcken und Elektroschockern. Aufgrund der enormen Anzahl entschieden die Fahnder, den Kleintransporter samt Ladung zur Bundespolizeidirektion nach Pirna zu bringen, um alles vollständig zu durchsuchen.

Bei dieser Kontrolle wurden die Ermittler dann richtig fündig. Nach Angaben der Bundespolizei stellten die Beamten 25 Kartons mit insgesamt 2 890 Elektroschockern – getarnt als harmlose Taschenlampen –, einen Karton mit 300 Schlagringen aus Metall sowie sechs Kartons mit insgesamt 600 Schlagstöcken sicher.

Im Handschuhfach des Autos entdeckten die Fahnder zudem einen griffbereiten Teleskop-Schlagstock. Als die Beamten dann noch den Fahrer selbst durchsuchten, tauchte bei ihm eine Sprayflasche mit einem verbotenen Reizstoff auf.

Gegen die beiden Tatverdächtigen – ein 21-jähriger Deutscher sowie ein 61-jähriger Türke – wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Zuge weiterer Ermittlungen, ausgelöst durch die Kleintransporter-Kontrolle, durchsuchten Ermittler mehrere Wohn- und Lagerräume der beiden Verdächtigen in Berlin und Bremen. Dabei fanden sie weitere Beweismittel.

Gegen den 61-jährigen Fahrer des Kleintransporters erließ das Amtsgericht Dresden Haftbefehl, er sitzt in Untersuchungshaft. Der 21-jährige Beifahrer durfte nach dem Ende der Kontrolle weiterreisen.

Die enorme Menge an den sichergestellten Waffen ist kein Einzelfall. Schon am 31. Januar kontrollierten Bundespolizisten auf der A17 einen Kleintransporter, in dem mehrere Kartons mit fragwürdigem Inhalt lagerten. Als die Ermittler die Kisten durchsuchten, fanden sie neben offenbar gefälschter Markenkleidung und Markenschuhen jede Menge Waffen: beispielsweise 140 Schlagringe, 15 Teleskop-Schlagstöcke, 17 Einhandmesser, zehn Macheten und Beile, 15 Survival-Messer mit gebogener Klinge, 23 Baseballschläger aus Aluminium, 20 Elektroschocker sowie 20 als Taschenlampe getarnte Elektroschocker. Gegen die drei Insassen des Transporters – einen 22-jährigen Deutschen sowie zwei 28 und 35 Jahre alte Griechen – wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weil der 35-Jährige lediglich auf Bewährung draußen war, wurde der gegen ihn bestehende Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes wieder in Kraft gesetzt. Nach einem Termin beim Haftrichter wurde er in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht.

