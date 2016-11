Tausende Besucher bei der Romantica Trotz des kühlen und regnerischen Wetters zählte die Bautzener Einkaufsnacht knapp 30 000 Gäste.

Abschlussfeuerwerk der Bautzener Einkaufsnacht Romantica 2016. © Uwe Soeder

So viele Menschen hat die Friedensbrücke schon lange nicht mehr gesehen. Fast alle Besucher, die in den Stunden zuvor durch die Bautzener Innenstadt flaniert waren, versammelten sich am Sonnabend zu vorgerückter Stunde hier, um das große Abschlussfeuerwerk zu erleben, das die Bautzener Wahrzeichen in ein magisches Licht rückte. Es war eine friedliche Stimmung. Die Bautzener City-Managerin Gunhild Mimuß, die lange auf das Ereignis Romantica hingearbeitet hatte, zeigte sich darüber sehr erleichtert und dankte der Polizei, die den ganzen Abend absicherte, für ihren Einsatz. „Ich bin total zufrieden“, sagte sie. Auch wenn die anvisierte Zahl von 30 000 Besuchern vielleicht doch nicht ganz erreicht wurde. Die City-Managerin hatte den Eindruck, dass sich angesichts des durchwachsenen Wetters nicht ganz so viele Besucher von außerhalb auf den Weg gemacht hatten, wie erwartet. Die unmittelbaren Reaktionen in den sozialen Medien seien jedenfalls sehr positiv ausgefallen, sagte Gunhild Mimuß.

Die Romantica als Einkaufsnacht habe eine Leuchtturmfunktion für die ganze Region. Deswegen ist Gunhild Mimuß sehr zufrieden, wie gut die Händler mitgezogen haben. Gradmesser sei ja immer auch der Umsatz, der an diesem Tag gemacht wird. Doch das sei nicht in erster Linie wichtig. So meinte Margitta Timm vom gleichnamigen Sporthaus, für sie seien die Aktionen, die man für die Kunden vorbereitet, auch ein Dank für ihre Treue. Und sie fügte hinzu: „Mir ist es wichtig, dass die Bautzener ein gutes Lebensgefühl haben.“

Das Sporthaus Timm zeigte eine Modenschau und eine tolle Lasershow. Simone Gedan vom Schuhhaus Mutscher bediente ihre Kunden als Squaw. Das ganze Geschäft hatte sich in ein Indianercamp verwandelt. Damit setzten die Mitarbeiter wie in jedem Jahr ein spezielles Thema um. „Unser Dank gilt der Spielgemeinschaft Bischofswerda für die Unterstützung“, sagte Sabine Gedan.

Viel Leben in den Nebenstraßen

Etwas Ungewöhnliches konnten die Besucher auf der Wendischen Straße erleben. In der City-Galerie Brilke wurde der „Tag der Toten“, auf Spanisch „Dia de los Muertos“ gefeiert. Mitglieder des Spanisch-Stammtisches zelebrierten diesen Brauch, der in Deutschland als „Allerheiligen“ begangen wird. Im Gegensatz zu dem deutschen Totengedenken wird das Fest in Mexiko jedoch bunt und ausgelassen begangen, wie zu erleben war. Inhaberin Angelika Brilke zeigte sich begeistert darüber, dass in der Wendischen Straße diesmal sehr viel los war.

Dies entspricht voll und ganz den Absichten von Gunhild Mimuß, die sich diesmal auf die Fahnen geschrieben hatte, die Seitenstraßen mit einzubeziehen. „Im nächsten Jahr werde ich noch mehr Augenmerk darauf legen und vor allem die Heringstraße und die Tuchmacherstraße mit in den Blick nehmen“, kündigte sie an. Der Fleischmarkt sei auch gut angenommen worden.

Besonders schön wirkten hier die Illuminationen der Häuserfassaden. Ein Schwachpunkt sei jedoch die Stromversorgung, die bei so viel Beleuchtung an ihre Grenzen kommt. Deshalb sei sie froh gewesen, dass das Traummobil des Theaters von einem Notstromaggregat versorgt wurde. Wie wohl alle Besucher war auch Madlen Bulang begeistert von der tollen Atmosphäre. Das sei bereits eine Einstimmung auf das Weihnachtsfest, fand sie.

