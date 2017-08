Tausende besuchen Klassik-Konzerte Das Festival Sandstein und Musik ist auf dem Weg zu einem neuen Besucherrekord. Nicht mehr für jedes Konzert gibt es Karten.

Zum Konzert der vier Chöre des Bergsteigerbundes kamen über 1 700 Besucher. Hier der Bergsteigerchor Kurt Schlosser Dresden auf der Felsenbühne Rathen. © PR

Zur Sommerpause hat das Festival Sandstein und Musik ein positives Zwischenfazit gezogen. Zu den 13 Konzerten der ersten Halbserie waren rund 3 300 Zuschauer gekommen. Das ist eine Auslastung von 63 Prozent. Drei Konzerte waren komplett ausverkauft.

Der Start nach der Pause am vergangenen Sonntag hat dann sogar alle Vorstellungen übertroffen. Zum Konzert der vier Chöre des Bergsteigerbundes kamen mehr als 1 700 Besucher auf die Felsenbühne in Kurort Rathen. Auch diese Veranstaltung war restlos ausverkauft. „Das war viel besser als gedacht und freut uns sehr“, sagt Festival-Geschäftsführer Eckhard Brähmig. Bis zum Saisonende folgen noch 17 weitere Konzerte. Eines ist bereits ausverkauft und zwar am 9. September auf Schloss Wackerbarth. Wer sich rechtzeitig eine Karte gesichert hat, hört dort Swing und Klassiker der 1930er- bis 1950er-Jahre.

Zunächst folgt aber erst mal die Veranstaltung am 26. August in der Evangelischen Kirche in Dohna. Stücke von Beethoven, Smetana und Korngold werden dann vom Celloensemble „Junge Musik“ und dem Thiel-Streichquartett gespielt. Letztere sind Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Als Ziel haben sich die Festival-Veranstalter für dieses Jahr gesetzt, den Besucherrekord von 9 605 aus dem Vorjahr erneut zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Dabei sind sie auf einem guten Weg. Die geplante durchschnittliche Besucherzahl von 250 Besuchern pro Konzert ist jetzt bereits überboten.

Informationen und Karten unter Tel. 03501 446572 oder 03501470147 sowie im Internet.

zur Startseite