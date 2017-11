Tausend Jahre Geschichte zum Nachlesen Im Elbe-Röder-Dreieck sollen 25 Infotafeln aufgestellt werden – auch am Schloss Promnitz.

Regionalmanagerin Anja Schober und Bürgermeister Ralf Hänsel vor den neuen Tafeln für Schloss Promnitz. © Sebastian Schultz

Schon um das Jahr 1 000 herum soll es dort, wo heute das Dörfchen Promnitz an der Elbe liegt, einen Burgward gegeben haben, auf dessen Fundamenten das heutige Schloss Promnitz erbaut wurde. Das und mehr zur Geschichte des Denkmals und zu den Familien, die darin lebten, kann nun auf den zwei neuen Infotafeln nachgelesen werden, die am Elberadweg in Promnitz aufgestellt worden sind. Verantwortlich dafür ist der Verein Elbe-Röder-Dreieck, der bereits seit 2014 in der Region zwischen Zeithain, Gröditz und Großenhain solche Tafeln an interessanten Orten aufstellt – um Touristen wie Einheimische gleichermaßen zu informieren, sagt Regionalmanagerin Anja Schober zu dem mit Fördergeldern realisierten Projekt.

Weitere Schilder in Zeithain

25 neue Schilder sind bis Ende dieses Jahres geplant. Unter anderem am Ehrenhain Zeithain, am Alten Lager, in Zschepa oder an der alten Schule in Röderau, dort wo jetzt das neue Feuerwehrgerätehaus steht. Ideen gibt es reichlich, so Anja Schober. Sie werden sowohl in der Arbeitsgruppe Tourismus des Vereins entwickelt oder kommen von Anwohnern. Auch die Inhalte für die Tafeln werden zugearbeitet. „Es ist gut, dass wir die Zuarbeit aus der Region bekommen“, freut sich die Regionalmanagerin und lobt zudem die Bauhöfe der Kommunen, die unter anderem beim Fundament mit anpacken.

Autoren für die Promnitzer Tafeln sind übrigens Marianne von Wolffersdorff und Franns-Wilfried von Promnitz, deren Urahnen selbst einmal auf Schloss Promnitz gelebt haben. Beide engagieren sich mittlerweile seit Jahren für den Erhalt des Denkmals: Marianne von Wolffersdorff in der Bürgerinitiative, Franns-Wilfried von Promnitz als Vorsitzender des Kultur- und Schlossvereins.

