Tausend Gurken jeden Tag In Boxberg ist schon längst die Gurkensaison gestartet. Und Mitte April geht es mit der nächsten Ernte weiter.

Gartenbauingenieur Siegfried Oswald und seine Mitarbeiter ernten seit vier Wochen in Boxberg Gurken. Damit ist ihre Arbeit aber noch nicht getan. Foto: Bernhard Donke © bernhard donke

Es ist schwülwarm in den Gewächshäusern der Boxberger Gartenbau und Beteiligungsgesellschaft auf der Straße „An den Gewächshäusern“. Ende Januar wurden hier auf gut 8 000 Quadratmeter Anbaufläche unter Glas einige Tausend Gurken in Töpfen eingepflanzt. Bei Temperaturen zwischen 20 bis 25 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit sind sie so weit herangewachsen, dass die ersten bereits vor vier Wochen geerntet werden konnten. Das waren aber vorerst nur kleine Minigurken, die aber trotzdem von vielen Feinschmeckern gern gegessen werden. Mittlerweile sind fast an allen Pflanzen die Gurken erntereif und haben ein Gewicht von 350 Gramm erreicht, sodass Gartenbauingenieur Siegfried Oswald und seine Mitarbeiter jeden Tag circa 1 000 Gurken ernten können.

Die Mitarbeiter müssen sich aber nicht allein um die Ernte kümmern. Hinzu kommt, dass die Gurkenpflanzen auch gepflegt werden müssen, was wiederum viel Arbeit und Zeit kostet. Da die Gärtnerei viele große und kleine regionale Händler mit ihren Gurken beliefert, müssen diese nach der Ernte auch versandfertig gemacht werden, damit sie unbeschadet bei den Kunden ankommen. Natürlich werden sie auch im eigenen Hofladen in der Gärtnerei angeboten. Der ist Dienstag, von 11 bis 16 Uhr, und Sonnabend, von 9 bis 14 Uhr, geöffnet.

Während die Gurkenernte schon voll im Gange ist, rechnet Siegfried Oswald damit, dass Mitte April dann auch die ersten Tomaten in den Gewächshäusern geerntet werden können. Immerhin sind die Tomatenpflanzen auf gut 12 000 Quadratmetern Anbaufläche verteilt worden.

