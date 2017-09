Tausend Euro für sehr viele Sportabzeichen Fleiß zahlt sich aus. Für die Sportler von der TSG Weißwasser übersetzte nun die Sparkasse die Binsenweisheit in die Realität.

Grund zum Feiern: Ulf Mäkelburg, Ralf Hartleb (beide Sparkasse), Roland Pietsch (TSG), René Blümel (Kreissportbund), und Wolfgang Petsch (TSG) bei der Preisübergabe. © Privat

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ehrte zum wiederholten Mal die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser für ihr sportliches Engagement. Ralf Hartleb, stellvertretendes Vorstandsmitglied, überreichte die Urkunde an den TSG-Vorsitzenden Roland Pietsch. Ein Preisgeld von 1 000 Euro gab es obendrein. Damit würdigte die Sparkasse das gute Abschneiden beim bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb 2016. Die Ergebnisse waren bereits im Frühjahr bekannt gegeben worden, die Ehrung durch die Sparkasse wurde dieser Tage nachgeholt. Die TSG heimste damit bereits zum 16. Mal ein Preisgeld für einen der vorderen Plätze ein. Der Erfolg hat also Tradition. Tatsächlich kann der Verein bereits seit dem Jahr 2000 jährlich mindestens 1 800 abgelegte Sportabzeichen vorweisen.

Bei dem jüngsten Wettbewerbsdurchgang von 2016 belegte die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser in der Kategorie Vereine über 200 Mitglieder den ersten Platz. Die Weißwasseraner verwiesen den SV Einheit Grimma und einen Leipziger Verein auf die Plätze. Grundlage des Erfolgs sind die 2 290 Sportabzeichen, die Kinder und Jugendliche ablegten. Den überwiegenden Teil steuerten dabei die Aktivitäten beim Sportabzeichentag des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) vor ziemlich genau einem Jahr bei. Daran hatten auch Schüler aus dem Umland und aus der Partnerstadt Zary teilgenommen. Die Herkunft der „Sportabzeichenableger“ ist allerdings irrelevant. Alle Abzeichen, die die Prüfer eines Vereins abnehmen, werden dem Verein zugerechnet, so der TSG-Sportabzeichenverantwortliche, Christian Herrmann, gegenüber SZ.

Bei den Erwachsenen kamen 502 Sportabzeichen zusammen, also insgesamt 2 792. Eine beachtliche Leistung, rechnet man die Zahl von 552 Vereinsmitgliedern dagegen. Einen großen Anteil am dauerhaften Weißwasseraner Erfolg hat Wolfgang Petsch, der seit 1994 die Sportabzeichenabnahme für die TSG organisierte. Erst im Frühjahr übergab er den Staffelstab an Christian Herrmann.

Partner beim Sportabzeichenwettbewerb sind neben dem Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) auch der Deutsche Olympische Sportbund, der Landessportbund Sachsen (LSB) und im Weiteren das Sächsische Innen- sowie das Kultusministerium.

