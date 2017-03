Tausche Buch gegen Buch Das Technikmuseum startet nicht nur mit einer neuen Ausstellung, sondern auch mit einem weiteren Angebot.

Uwe Jähnig ist der Chef des Technikmuseums in Schwepnitz. © Rene Plaul

Der Chef des ehemaligen DDR-Design-Museums in Schwepnitz besitzt nicht nur viele alte Gebrauchsgegenstände, sondern auch Tausende Bücher. Er kann aber nur wenige in seiner neuen Ausstellung mit Technik der alten Zeit unterbringen. Deshalb hat er sich etwas Neues ausgedacht. Uwe Jähnig möchte zum Tag der offenen Tür im Museum Bücher tauschen. Besucher können Bücher und Hefte jeder Art mitbringen und sie gegen einen kleinen Obolus im Museum gegen ein anderes Buch tauschen. Uwe Jähnig hat selbst 200 Bananenkisten mit Büchern. Er lädt aber auch ausdrücklich andere Sammler dazu ein, einen Stand im Museum zu mieten und selbst Werken mit den Besuchern zu wechseln. Das Angebot soll aber nicht nur auf den Tausch beschränkt bleiben. Die Bücher werden auch zum Verkauf stehen, dann wahrscheinlich gegen einen vorher festgelegten pauschalen Preis.

Uwe Jähnig startet am 1. Mai in die neue Saison. Der Schwepnitzer präsentierte bisher Design der DDR in seinem Museum am ehemaligen Glaswerk. Jetzt hat er seine Ausstellung umgebaut und legt den Schwerpunkt auf Technik der vergangenen Jahrzehnte. Das Museum öffnet am ersten Sonntag im Monat. Uwe Jähnig richtet dann parallel einen Trödelmarkt aus, bei dem er Stücke seiner Sammlung verkauft, um Geld zur Finanzierung des Museums einzunehmen. Der Eintritt ist frei. (SZ/pre)

Kontakt Uwe Jähnig 0160 7966393

