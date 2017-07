Tauschbücherei-Traum geplatzt Die Meinsberger wollen eine alte Telefonzelle neu nutzen. Doch die Telekom spielt nicht mit. Den Plan gibt es trotzdem noch.

So wie in Buxtehude hätte sie aussehen können, die Tauschbücherei in Meinsberg. Doch die Telekom hat andere Pläne. © privat

Den Münzfernsprecher ausgebaut, die Telefonzelle am Waldheimer Niedermarkt ab- und am Waagehäuschen in Meinsberg wieder aufgebaut. So einfach hatten sich das die Mitglieder des Dorfklubs von Meinsberg vorgestellt. Sie wollten sich auch selbst um den Transport und das Aufstellen kümmern. Sie hätten die Zelle gesäubert und ein Regal eingebaut. Denn auf dem einen Quadratmeter sollte eine Tauschbibliothek entstehen. Das Prinzip: Jeder kann ein Buch mitnehmen, jeder kann Bücher hineinstellen. Man kann die Lektüre zurückbringen, muss es aber nicht.

Doch die Telekom geht mit den Plänen des Dorfklubs nicht mit. „Um eine Mindestqualität zu garantieren und Verletzungen zu vermeiden, verkaufen wir nur gebrauchte Telefonhäuschen in technisch einwandfreiem Zustand“, teilt Georg von Wagner, Pressesprecher der Deutschen Telekom, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Das bedeute unter anderen, dass Glasscheiben und Türen auf ihre Funktionalität und Sicherheit hin überprüft werden, die gesamte Technik, inklusive der Fernkennzeichnung, außer der Lampen entfernt werden. Außerdem wird das Häuschen innen und außen grundhaft gereinigt. „Aus Haftungs- und organisatorischen Gründen werden diese Arbeiten von uns erledigt. Daher ist es nicht möglich, gebrauchte Telefonhäuschen vom Standort aus zu verkaufen. Genauso ist es leider nicht möglich, Telefonhäuschen von bestehenden Standorten zu übernehmen“, so Georg von Wagner.

Eine ähnliche Antwort hat Vereinsvorsitzender Jens Koßack erhalten. Danach würde die Telefonzelle von Waldheim nach Michendorf bei Potsdam gebracht und dort generalüberholt. Dann könnte sie der Verein für etwa 500 Euro erwerben. Doch das komme nicht infrage.

Trotzdem hat der Meinsberger Dorfklub den Traum von der Tauschbücherei noch nicht ganz aufgegeben. Denn die neue Bücherzelle soll nicht nur dem Austausch von Literatur dienen, sondern auch Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Die Meinsberger schauen sich weiter nach einem geeigneten Objekt um. Eine Telefonzelle würden sie bevorzugen. „Sie ist praktisch, stabil und wetterfest“, begründet Koßack.

Auch wenn sie die Meinsberger nicht bekommen, wird die Telefonzelle vom Waldheimer Niedermarkt verschwinden. Einen genauen Termin hat der Pressesprecher der Telekom noch nicht genannt. Aber die Mitglieder des Technischen Ausschusses haben dem Rückbau der Zelle schon vor längerer Zeit zugestimmt. Die Telekom hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Handys ist die Nutzung der öffentlichen Telefonzellen in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen, was eine extreme Unwirtschaftlichkeit zur Folge hat, so die Begründung. (mit sol)

zur Startseite