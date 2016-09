Taufe in der Kiesgrube

Ein eindrucksvolles Bild: Pfarrer Johann Stein tauft in der Kiesgrube Bobersen einen Erwachsenen. Dort wurden am Sonntag neun Menschen getauft – vier Deutsche und fünf Iraner. Foto: Sebastian Schultz

Taufbecken, Kirchenbänke, Orgelmusik – so stellt man sich eine Taufe gewöhnlich vor. Aber an der Taufe, die am Sonntag die evangelischen Riesaer Pfarrer Gunter Odrich und Johann Stein vornahmen, war so ziemlich gar nichts gewöhnlich. Zum einen der Ort: Statt eines gewienerten Kirchenschiffs trafen sich Taufbewerber, Geistliche und Angehörige an der Kiesgrube Bobersen.

Und dann die Anzahl der Täuflinge: Neun Menschen wurden getauft, davon vier Deutsche – drei Frauen und ein Kleinkind – und fünf Menschen aus dem Iran, zwei Frauen und drei Männer. „So viele Menschen gleichzeitig habe ich noch nie getauft“, sagt Gunter Odrich. Und schließlich war auch der Ablauf besonders: Statt am Taufbecken wurden die Bewerber im Wasser des Kiessees getauft, teils mit Untertauchen, wie es in der Urkirche üblich war. Nicht alltäglich war zudem, dass der Taufgottesdienst zweisprachig gefeiert wurde – auf Deutsch und Farsi.

zur Startseite