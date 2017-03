Taucher suchen im Neustädter Hafen Seit Freitagabend ist Philipp Schulze in Dresden verschwunden. Jetzt geht die Polizei einer Spur nach, die ein Fährtenhund witterte und das Smartphone des 17-Jährigen aufzeichnete.

Polizisten suchen neben dem CVJM-Schiff nach dem Vermissten.

Gegen Mittag gingen auch Taucher ins Wasser.

Das ist der gesuchte Philipp Schulze.

In Dresden läuft seit dem Wochenende eine groß angelegte Suche nach Philipp Schulze. Der 17-Jährige wollte am Freitagabend mit Freunden zum Feiern ins Pier15 gehen, kehrte aber nicht nach Hause zurück. Ein Hubschrauber war im Einsatz, eine Drohne flog über den Neustädter Hafen und die Wasserschutzpolizei hat die Elbe mit einem Boot abgesucht. Alles vergebens - noch immer wird der Jugendliche vermisst. Jetzt gehen die Einsatzkräfte einer Spur nach, die am Samstag ein Fährtenhund witterte.



Der Mantrailer-Hund führte die suchenden Beamten auf die nur etwa 150 Meter von dem Club entfernte, schmale Halbinsel des Neustädter Hafens. Dort liegt das CVJM-Herbergsschiff. An etwa dieser Stelle verlor der Hund die Spur. Auch das Smartphone des Jugendlichen sendete von dort aus letztmals seinen Standort. Entweder war der Akku leer oder das Gerät kam mit Wasser in Berührung und ging deshalb aus.

Am Dienstagmorgen begann die Polizei unter der Leitung der Kripo mit etwa 30 Beamten mit der Suche im Uferwasser. Mit Stöcken stochern Polizisten vorsichtig im Trüben. Andere Beamte waten in Gummihosen durchs Nass. Gegen Mittag sind auch Taucher ins Wasser gesprungen, während von einem Boot aus der Boden des Hafenbeckens mit Sonarwellen abgetastet wird. Die Suche scheint sich nun auf den direkten Bereich um das Herbergsschiff zu verdichten.

Philipp Schulze verschwand am Freitagabend eine halbe Stunde vor Mitternacht. Der Schüler aus Döltzschen ist schlank und groß. Er könnte auch als 18-Jähriger durchgehen, schrieb die Polizei in ihrer Suchmeldung. Trotzdem hatte er die schriftliche Erlaubnis seiner Eltern mit, als er ins Pier 15 zur „Revolution“-Party gehen wollte. Dort wurde er jedoch nicht eingelassen, weil er bereits angetrunken war.

Nachdem ihm der Zutritt zum Pier 15 verweigert worden war, verabschiedete er sich von seinen Freunden und kündigte an, nach Hause zu gehen. Einer seiner Freunde, die zur Veranstaltung eingelassen wurden, versuchte gegen 2 Uhr am Samstag, Philipp anzurufen. Da war sein Telefon aber schon nicht mehr erreichbar.

Am Samstag, etwa zwölf Stunden nach dem Abschied von seinen Freunden, alarmierten Philipps Eltern die Polizei. Seitdem suchen die Beamten fieberhaft nach dem jungen Dresdner.

Freunde und die Betreiber des Klubs wurden befragt. Im Internet wird ebenfalls nach Hinweisen zu dem Jungen gesucht. Auf Facebook präsentiert sich Philipp Schulze mit spärlichen Einträgen. Der Hobbyfußballer bekommt viele Komplimente, reagiert selbst aber nur sehr selten.

Die Nachricht von der Suche nach dem 17-Jährigen macht unterdessen die Runde. Dafür sorgen seine Angehörigen und lokale Medien. Alle hoffen weiter, dass Philipp bald nach Hause kommt. (fsc/csp)

Hinweise an die Polizei: 0351/483 2233

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels berichteten wir über die Facebook-Seite des Vermissten und das dort gezeigte Titelbild. Dieses zeigt - anders als zunächst behauptet - nicht den Vermissten.

