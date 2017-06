Taucher finden den Toten Kripo untersuchte den 64-jährigen Mann aus dem Kötitzer See. Die Coswiger Feuerwehr half beim Bergen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Pirna, hier kurz vor dem Einsatz, fanden den Vermissten schließlich im Badesee Kötitz. Fotos: ; © Andreas Schorbogen Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Pirna, hier kurz vor dem Einsatz, fanden den Vermissten schließlich im Badesee Kötitz. Fotos: ;

Vorher war mit Booten der ganze See abgesucht worden.

Es ist eine gespenstische Situation am Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Am Ufer des Kötitzer Badesees leuchten Scheinwerfer das Terrain aus. Feuerwehrfahrzeuge der Coswiger Wehr, Polizeifahrzeuge und Autos der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Meißen und Pirna sind auf der Wiese geparkt. Seit kurz vor 21 Uhr ist es gewiss: Der am Nachmittag von seinen Familienangehörigen als vermisst gemeldete 64-jährige Mann ist tot. Taucher der DLRG hatten ihn in der Stunde davor bergen können.

Der Aktion war eine fast sechsstündige intensive Suche auf dem Natursee im Kötitzer Bad vorausgegangen. Nachdem Badleiter Andreas Seelig und seine Kollegen die Meldung bekommen hatten, dass ein Mann im See vermisst wird, wurde der See für die ohnehin kleine Zahl von Badegästen gesperrt.

Die Feuerwehrkameraden aus Coswig, Radebeul-Kötzschenbroda und Einsatzkräfte aus Meißen rückten an und begannen mit bis zu fünf Booten den See abzusuchen. Vor allem entlang der gelben Bojen versuchten die Männer und Frauen ihr Glück. Dort hatten die Angehörigen des gesuchten Mannes ihn zuletzt schwimmen sehen. Wenig später war auch das sogenannte Kriseninterventionsteam vor Ort, um die beiden Familienangehörigen des Mannes zu betreuen. Über den See peitschten immer wieder Windböen von West. Die Feuerwehr- und DLRG-Leute vermuteten, dass der Körper abgetrieben sein könnte. Selbst Spezialisten wie sogenannte Strömungsretter konnten in dem bis zu drei Meter tiefen Wasser nichts finden.

Gegen 17 Uhr gab es am Freitag dann die Entscheidung, dass Taucher und ein speziell ausgerüstetes Suchboot eingesetzt werden. Mit Hilfe des Bootes und eines darauf installierten Sonargerätes wollten die Spezialisten am Seeboden des sieben Hektar großen Gewässers all jene Stellen eingrenzen, auf denen sich etwas abzeichnet, welches ein Mensch sein könnte. Andreas Schorbogen, Einsatzleiter für die Coswiger Feuerwehr vor Ort: „Vier Taucher waren in je zwei Trupps da. Einer für unter Wasser, der andere zum Sichern. Nach der Bootsuche hatten die Männer drei mögliche Stellen ausgemacht.“

Eine davon war an den gelben Bojen, wo der Mann zuletzt gesehen worden war. Der Gegenstand unter Wasser erwies sich allerdings als ein großer rostiger Eisenträger. Etwas weiter zur Seemitte zu, rund 100 Meter Richtung nördliches Ufer, fanden die Männer schließlich den leblosen Körper. Schorbogen: „Nach dieser Zeit gibt es noch keine Zersetzungserscheinungen. Die Taucher konnten den Mann normal nach oben bringen. Gefunden haben sie ihn in etwa 2,50 Meter Tiefe.“

Bekleidet war der 64-Jährige mit seiner Badehose. Unmittelbar nach dem Fund wurden die Kriminalisten gerufen, um den Mann untersuchen zu können und möglicherweise schon Hinweise zur Todesursache zu finden.

Unter dem Licht der Feuerwehrscheinwerfer begutachteten die Kripo-Spezialisten den leblosen Körper. „Eine Fremdeinwirkung konnte nicht festgestellt werden“, sagt Einsatzleiter Schorbogen. Im Revier Meißen war zu erfahren, dass die Leiche anschließend offensichtlich zur Gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht wird. Kurz vor Mitternacht, nach fast zehn Stunden Einsatz, rückten die teils bis zu 50 Feuerwehrleute, Polizisten, DLRG-Spezialisten und Helfer ab. Sie hatten alles versucht, aber am Ende konnten sie nur feststellen, der Mann ist offensichtlich ertrunken. Ob es etwas mit dem Kreislauf und dem Herzen zu tun hat, können möglicherweise noch die Mediziner feststellen. Ab Sonnabendvormittag, 10 Uhr, so hieß es aus dem Kötitzer Bad, konnte der Badesee wieder für den öffentlichen Betrieb freigegeben werden.

