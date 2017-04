Taucher bekam nicht genug Luft Der 58-Jährige war am Osterwochenende in einem Kamenzer Steinbruch tödlich verunglückt. Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor.

In der Tauchbasis Sparmann in Kamenz trainieren Sportler vor allem das Tauchen in großer Tiefe. Der ehemalige Steinbruch ist bis 70 Meter tief. © Rico Löb

Der am Sonnabend, dem 15. April, im Steinbruch Sparmann in Kamenz bei einem Tauchunfall verunglückte 58-Jährige ist infolge Sauerstoffmangels verstorben. Das teilten am Montag Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Obduktion des Leichnams seinen keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt worden.

Das tragische Unglück könnte auf die Tauchausrüstung des Mannes zurückzuführen sein, heißt es weiter. Diese hatte der Verunglückte zum Tauchgang selbst mitgebracht. Staatsanwaltschaftssprecher Till Neumann gegenüber der SZ: „Die Untersuchung der Technik wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittlungen dauern also noch an.“

Der Verunglückte war an jenem Sonnabend gegen 11.30 Uhr mit zwei Freunden des Tauchertreffs Dresden zum Tauchgang aufgebrochen und von diesem nicht wieder zurückgekehrt. Er war auf etwa 50 Meter Tiefe herabgesunken und konnte erst Stunden später nur noch tot geborgen werden. Möglicherweise war das Beatmungsgerät vereist. (szo)

