Taubenheimer Sonnenuhr in Schweden Das von Martin Hölzel gestaltete Exemplar erzählt die Geschichte seiner Besitzer. Es hat eine besondere Bedeutung.

Das ist die letzte Sonnenuhr, die Martin Hölzel geschaffen hat. © privat

Überraschung im Sonneuhrendorf Taubenheim: „Wir haben die letzte Sonnenuhr, die Martin Hölzel geschaffen hat, entdeckt. Sie befindet sich in Schweden“, berichtet Jürgen Walter, der sich in der Arbeitsgemeinschaft Sonnenuhren engagiert. Martin Hölzel gilt als Sonnenuhrenvater von Taubenheim, wo er von 1908 bis 1994 lebte. Dass sein letztes Werk in Schweden zu finden ist, war bisher nicht bekannt. Er hat es 1990 geschaffen. Das verraten die Zahlen, die in der linken oberen Ecke der Uhr neben seinen Initialen MH und seinem Logo – einer Taube – stehen.

„Die Uhr hängt seit 1990 am Haus der Familie Menzel in Schweden“, sagt Jürgen Walter. Sie erzählt die Geschichte der Familie.

Renate Menzel wurde 1938 in Taubenheim geboren. 1954 begann sie ihr Studium zur Organistin und Chorleiterin in Görlitz, wo sie Johannes Menzel kennenlernt. Er begann 1956 eine Lehre als Orgelbauer. 1960 heirateten die beiden. Seit 1962 wohnen sie in Schweden. All das ist auf der Sonnenuhr zu sehen, die aus einer 100 mal 60 Zentimeter großen Kupferplatte besteht. Jürgen Walter hat von ihr erfahren, als das Ehepaar vor Kurzem in Taubenheim war und Johannes Menzel gemeinsam mit Peter Domschke die Sonnenuhr restaurierte. Domschke ist als Nachfolger von Martin Hölzel aktiv, baut und restauriert Sonnenuhren. – Doch auch andere Leute gestalten welche. So hat Volker Pohl an der Straße der Jugend eine Neue als Laubsägearbeit geschaffen, nach einem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert.

Eine Sonnenuhr mehr

Zu sehen sind mehrere Gebäude des Ortes. „Damit hat Taubenheim nun 37 Sonnenuhren“, freut sich Jürgen Walter. Wie er berichtet, wurde das jüngste Exemplar nach den Gnomonischen Gesetzen berechnet. „Sie ,tickt’ also richtig. Davon habe ich mich mehrmals überzeugen können“, betont er. Allerdings gefalle die neue Sonnenuhr nicht jedem. „Einige sagen, sie sei zu klein, nicht nach den grafischen Gesetzen geschaffen und, und, und“, berichtet Walter und fügt an: „Wir von der AG Sonnenuhren des Taubenheimer Dorfclubs sind der Auffassung, dass auch dieses Exemplar im Sonnenuhrendorf seine Berechtigung hat, da hier wieder deutlich wird: Die Ideen und Visionen Hölzels leben und werden fortgesetzt.“

Die AG Sonnenuhren bietet Führungen auf dem Taubenheimer Sonnenuhrenpfad an. Termine können vereinbart werden unter walter.sonnenuhrendorf@gmx.de

