Tauben sollen den Abflug machen Die Stadt Görlitz will mit einem Taubenturm versuchen, die Population einzudämmen. Noch muss aber geklärt werden, wo er stehen soll und wer sich darum kümmert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schöne Tiere – aber wer sie in der Nähe seines Wohnortes hat und dann womöglich noch in großer Zahl, der ist leicht genervt. In Görlitz gibt es Probleme wegen zu vieler Tauben vor allem in Weinhübel und Königshufen. © dpa Schöne Tiere – aber wer sie in der Nähe seines Wohnortes hat und dann womöglich noch in großer Zahl, der ist leicht genervt. In Görlitz gibt es Probleme wegen zu vieler Tauben vor allem in Weinhübel und Königshufen.

Peter Vater, Vorsitzender Tierschutzverein Görlitz

Weinhübel oder Königshufen – das ist im Moment die Frage. Nicht Weinhübel und Königshufen. Vorerst soll nur in einem der beiden Stadtteile ein Taubenturm aufgestellt werden. Probleme mit der Taubenpopulation gibt es hier wie da. Vor allem die Großvermieter Kommwohnen und die Wohnungsgenossenschaft Görlitz (WGG) sind von den gefiederten Tieren genervt. Unter anderem machen diese es sich gern auf Solardächern gemütlich – davon gibt es auf den Mehrfamilienhäusern in Weinhübel einige.

Weil auch Anwohner genervt sind vom Dreck, den die Tiere hinterlassen, behelfen sich die Vermieter bislang mit Maßnahmen zur Vergrämung. Kommwohnen-Geschäftsführer Arne Myckert, sagt, dass auch Gespräche mit einem Falkner nicht zu einem gangbaren Weg bei dem Taubenproblem geführt hätten, weshalb auch dieses Jahr wieder mit Spikes, Gittern und Netzen versucht wurde, die Vögel zu verscheuchen. „Dies führt aber nicht zu einer Reduzierung der Taubenpopulation, sondern nur zu einer Verlagerung des Problems an andere Standorte“, räumt Myckert ein.

Peter Vater, Tierheimchef und Vorsitzender des Tierschutzvereins Görlitz und Umgebung, sieht vor allem die Netze mit gemischten Gefühlen. Dass Stadttauben vergrämt werden sollen, kann er nachvollziehen. Wenn aber Tauben sich in den Netzen verfangen, hört der Spaß bei ihm auf. „Angerufen werden dann wir“, sagt er. Dabei sieht er die volle Verantwortung in Sachen Taubenpopulation beim Rathaus. Diese will jetzt in Zusammenarbeit mit den Großvermietern wieder einen Taubenturm aufstellen. Seit Monaten wird das bereits diskutiert, ist immer wieder Thema im Ausschuss für Umwelt und Ordnung. Allerdings steht weiterhin nicht fest, wo genau der Turm aufgestellt werden soll, wer die Kosten trägt und vor allem: wer ihn betreuen soll. Das sieht zumindest Peter Vater nämlich als Knackpunkt. Und er spricht aus Erfahrung, wenn er sagt: „Es macht nur dann Sinn, wenn der Turm professionell betreut wird.“ Das heißt: Jemand muss die echten Eier regelmäßig herausnehmen und durch Toneier ersetzen, um das weitere Vermehren zu unterbinden. Außerdem muss gefüttert werden, kranke Tiere entnommen werden. „Das macht Arbeit und kostet Geld“, sagt Peter Vater. Der damals gerade frisch gegründete Tierschutzverein kümmerte sich in den Neunziger Jahren unter anderem um einen Taubenturm, den es in Königshufen am DRK-Pflegeheim gab. „Wir haben das mit drei Vereinsmitgliedern damals eine ganze Weile gemacht“, erinnert er sich. „Gescheitert ist es letztlich daran, dass wir ein neuer und unerfahrener Verein waren, aber auch daran, dass wir diese Arbeit nicht ganz kostenlos machen wollten.“ Davon dürfe auch jetzt niemand ausgehen. „Wenn sich die Stadt eine feste Person dafür sucht, die sich darum kümmert, kann es funktionieren. So wie in anderen Städten auch“, sagt Peter Vater.

Laut CDU-Stadtrat Matthias Urban, Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Ordnung, will man die Winterpause, in der das Taubenproblem ein wenig in den Hintergrund tritt, nutzen, um die restlichen Fragen zu klären. „Es steht noch nicht fest, ob ein Turm bestellt wird, was kostspielig ist, oder eine solche Konstruktion selbst gebaut werden kann“, sagt er.

Bei den Kosten sei eine Teilung zwischen Stadt und Großvermietern denkbar, aber auch hier ist noch nichts klar. Arne Myckert sagt zumindest: „Wir wären gerne bereit, uns an einer nachhaltigen Lösung des Problems finanziell zu beteiligen.“ Die offenen Fragen sollen in der nächsten Ausschusssitzung im Januar nochmals beraten werden. Im kommenden Frühjahr könnte der Turm dann in Weinhübel oder eben Königshufen aufgestellt werden. Aus der Görlitzer Innenstadt sind Tauben weitestgehend verdrängt worden – wohl, weil inzwischen viele Häuser saniert und den Vögeln damit viele ihrer Nistplätze verloren gegangen sind.

