Taubblindendienst öffnet seine Türen Der Botanische Blindengarten Radeberg lädt zu Führungen und Verkauf ein. Zudem werden spannende Selbsterfahrungen möglich sein, heißt es.

Die Kamelien im Gewächshaus des Taubblindendienstes Storchennest locken immer viele Besucher an. Auch am Sonntag sind hier Gäste willkommen. © Thorsten Eckert

Am Sonntag lädt der Taubblindendienst zum Tag der offenen Tür ins Storchennest an der Pillnitzer Straße ein. Auch der Botanische Blindengarten wird dann geöffnet sein; mehrere Führungen sind geplant. Zudem werden Pflanzen aus dem Garten zum Kauf angeboten.

Vor allem sollen die Besucher umfangreiche Informationen zur Arbeit des Taubblindendienstes bekommen und sie können an diesem Tag die verschiedenen Kommunikationsformen mit taubblinden Menschen und spezifische Hilfsmittel kennenlernen, heißt es in der Mitteilung dazu. In einem Dunkelraum können die Besucher dabei auch eine Selbsterfahrung in Sachen Taub- und Blindsein machen. Dass die Betroffenen trotzdem in der Lage sind, Beachtliches zu leisten, werden die handgefertigten Produkte zeigen, die im Spatzennest – der Tagesbetreuung des Taubblindendienstes im Storchennest-Areal – entstanden sind und am Sonntag angeboten werden.

Informationen gibt es im Rahmen des Tages der offenen Tür dabei auch zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Taubblindendienst. Junge Menschen können sich hier dabei ein Jahr sozial engagieren.

Beginn des Tages der offenen Tür in der Anlage an der Pillnitzer Straße wird ein Gottesdienst um 10.30 Uhr sein. (SZ)

