Tau-Ziegen beim Tauziehen Die Frauenmannschaft war der Liebling des Publikums beim 18. Tauziehen über den Eckartsbach in Eckartsberg. Impressionen davon sind in der Bildergalerie zu sehen.

Das Publikum feuert die Frauenmannschaft „Tau-Ziegen“ besonders an. © Rafael Sampedro

Eckartsberg. Die Frauenmannschaft „Tau-Ziegen“ war eine von sieben Mannschaften, die am Sonnabend beim 18. Tauziehen über den Eckartsbach in Eckartsberg mitgemacht haben. Die Frauenmannschaft war der Liebling des Publikums, das diese im Wettbewerb besonders anfeuerte. Mit viel Publikum und Spaß.

Um die körperlichen Nachteile gegenüber den Männermannschaften auszugleichen, konnten die Frauen mit sechs Mannschaftsmitgliedern an den Start gehen, während bei den Männern nur vier erlaubt waren. Hinzu kam jeweils ein Ersatzmitglied. Das Tauziehen über den Eckartsbach, das von der Freiwilligen Feuerwehr Eckartsberg/Radgendorf organisiert wurde, hat am Ende die Mannschaft dieser Feuerwehr – vielleicht lag’s ja am Heimvorteil, gewonnen. (szo)

Impressionen vom Wettebwerb sehen Sie in der Bildergalerie.

