Tatverdächtiger stellt sich Im Fall des Leichenfundes bei Oederan stellt die Polizei die Fahndung ein.

Nach einer tags zuvor veröffentlichten Fahndung nach einem 31-jährigen Tatverdächtigen hat sich dieser am Donnerstagvormittag der Polizei gestellt. Damit sind die Fahndungsmaßnahmen im Fall der im Ortsteil Breitenau aufgefundenen Leiche beendet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz weiter mitteilt, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Ausdrücklich bedankt sich die Polizei für die Mithilfe bei der Fahndung.

Wie berichtet, war der Tote – ein 38-Jähriger aus Chemnitz – an schweren Verletzungen am Kopf sowie im Brust- und Bauchbereich verstorben. Nach den Ermittlungen war der Mann in der Nacht zum 4. April von einem Fahrzeug überrollt worden. Die Leiche war in der vergangenen Woche im Ortsteil Breitenau entdeckt worden. Die Polizei hatte mitgeteilt, dass sie von einem Tötungsdelikt ausgeht. Zeugen waren gebeten worden, sich zu melden. (DA)

