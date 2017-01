Tatverdächtiger auf freiem Fuß Der Mann, der eine alte Frau brutal überfallen hat, war nur kurz festgenommen.

Er war nur kurz im Polizeigewahrsam: Der Mann, der am 15. Dezember in Döbeln zwei Frauen überfallen hat, ist wieder auf freiem Fuß. Schon wenige Tage später war er wieder in Döbeln gesehen worden. Wie die Polizei bestätigte, saß der 37-Jährige nur kurze Zeit in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft habe keinen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Die Frage, warum der Staatsanwalt dafür keine Veranlassung sah, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz Ingrid Burghart gestern noch nicht beantworten. Nach Informationen, die dem DA vorliegen, soll der drogenabhängige Mann kurz in der Klinik Bethanien in Hochweitzschen gewesen sein und diese dann auf eigenen Wunsch verlassen haben.

Der 37-Jährige Mann hatte an der Staupitzmühle eine 93 Jahre alte Frau brutal angegriffen und versucht, ihr die Tasche zu entreißen. Augenzeugen berichteten, dass er die Frau über den Boden geschleift hat. Sie wurde dabei verletzt. Eine Autofahrerin hatte das Geschehen beobachtet, angehalten und durch Hupen andere Passanten aufmerksam gemacht. Ein Mann konnte den Tatverdächtigen überwältigen und der Polizei übergeben, die kurze Zeit später eintraf.

Der Tatverdächtige hatte offensichtlich vorher an der Sparkasse schon versucht, einer anderen Frau die Tasche zu entreißen. Auch das spätere Opfer des Mannes kam gerade von der Sparkasse. Wie der Mann lautstark äußerte, war er auf Entzug und brauchte offenbar Geld für Drogen.

Ein Nachbar des Tatverdächtigen berichtete dem DA, dass der Mann schon länger auffällig ist. Im Sommer habe er herumgeschrieben und getobt, sodass die Polizei einschreiten musste. Mehrere Beamte seien seiner kaum Herr geworden. Der Notarzt habe ihn schließlich mitgenommen.

