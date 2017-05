Tatverdächtige bleibt in Haft Der Rentnerin droht eine hohe Haftstrafe. Das Motiv ihrer Tat bleibt unklar.

Bei einem Kellerbrand, der am 1. März im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 gelegt wurde, mussten vier Bewohnerinnen mit der Drehleiter gerettet werden. Eine 85 Jahre alte Frau war im Hausflur bewusstlos aufgefunden worden. In der Folge einer Rauchgasvergiftung war die Frau verstorben. © DA-Archiv/Jens Hoyer

Der 69 Jahre alten Frau, die am Donnerstag als mutmaßliche Brandstifterin verhaftet wurde, drohen mindestens zehn Jahre Haft. Diese Strafe sieht der Gesetzgeber bei einer Brandstiftung mit Todesfolge vor, die der Frau unter anderem zur Last gelegt wird. Die Frau habe ihre Taten teilweise zugegeben, sei aber vor der Haftrichterin nicht geständig gewesen, sagte Dagmar Riedel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen der Wiederholungsgefahr sei sie in Haft genommen worden. Zur Motivation der mutmaßlichen Brandstifterin konnte die Staatsanwältin noch nichts sagen.

Links zum Thema Tatverdächtige bleibt in Haft

Seit einem Jahr war im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23, einmal auch im Haus Nr. 24, immer wieder Feuer gelegt worden. Meist brannten Kellerboxen, einmal wurden auch Fußabtreter angezündet. Teilweise entstand erheblicher Sachschaden. Mehrfach mussten die Hausbewohner von der Döbelner Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden, unter anderem die Tatverdächtige selbst. Bei einem Feuer im Keller am 1. März fand die Feuerwehr eine 85 Jahre alte Frau bewusstlos auf der Treppe. Sie hatte es nicht geschafft, durch das verqualmte Treppenhaus ihre Wohnung zu verlassen. Am 22. April ist sie an den Komplikationen der Rauchgasvergiftung gestorben. (DA/jh)

zur Startseite