Tatütata ist kein böswilliger Weckruf Das glauben manche nach Einsätzen der Feuerwehr. Mit solchen Vorurteilen will der Förderverein aufräumen.

Stefan Wichlacz (links) und Yvonne Bernhard stehen mit Frank Thomas jetzt an der Spitze des Feuerwehrvereins Roßwein. Der Verein will wieder aktiver werden und verstärkt über das aufklären, was das Ehrenamt Feuerwehr ausmacht. © Dietmar Thomas

Im nächsten Jahr wollen die derzeit 33 Mitglieder des Feuerwehrvereins Roßwein zum ersten Vereinsfest einladen. Idealerweise wird das mit einem Tag der offenen Tür des Gerätehauses an der Goldbornstraße verbunden. Denn die Roßweiner sollen sehen, wie die Bedingungen für das verantwortungsvolle Ehrenamt aussehen. Aber nicht nur das. Yvonne Bernhard wünscht sich, bei dieser Gelegenheit, in der Einwohnerschaft mehr Verständnis für den Feuerwehrdienst wecken zu können. Die 41-Jährige steht als Schatzmeisterin mit dem neuen Vorsitzenden Stefan Wichlacz (30) sowie dessen Stellvertreter Frank Thomas (33) jetzt an der Spitze des Feuerwehrvereins. Bei der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder in der Vorwoche über die Zukunft des Vereins entschieden: „Es soll weitergehen“, sagt Wichlacz.

In der Vergangenheit ist der Verein selten in Erscheinung getreten. Das will der verjüngte Vorstand ändern. Zum einen, um Geld für die Unterstützung des Feuerwehrwesens und Nachwuchsgewinnung in der Jugendwehr zu sammeln. Aus diesem Grund haben sich die Roßweiner bei der Vereinsaktion der ING-Diba angemeldet. Können sie bis Dienstag noch viele Klicks sammeln (siehe Kasten rechts), steht ein Gewinn von 1 000 Euro in Aussicht. Das Geld will Wichlacz in den Aufbau eines Anhängers stecken. Mit dem könnten die Mitglieder bei Festen wie dem Schul- und Heimatfest einen Imbissstand betreiben – und dabei für die Feuerwehr und eine Mitarbeit im Förderverein werben.

Zum anderen ist sich Yvonne Bernhard sicher, dass nicht jeder weiß, dass und wie er die Feuerwehr unterstützen kann. Da gebe es im Verein viele Möglichkeiten – von der Grünpflege über das Ordnunghalten im Depot bis hin zum Renovieren von Gerätehausräumen. Daher sei die Öffentlichkeitsarbeit ein Punkt, dem sich der neue Vorstand verstärkt widmen will. Dabei geht es ihm auch darum, Vorurteile abzubauen. „Wir waren bei dem Sturm am vergangenen Wochenende mehrere Male im Einsatz, auch mit Sondersignal. Das schalten wir nicht ein, um die Roßweiner zu stören oder ihnen den Schlaf zu rauben“, sagt Wichlacz. Als Feuerwehrmann werde er nach Einsätzen häufig gefragt, weshalb die Feuerwehr beim Ausrücken solchen Radau macht. „Das Tatütata ist kein Weckruf, sondern aus versicherungsrechtlichen Gründen nötig“, erklärt er. Auch Yvonne Bernhard bekommt manchmal abfällige Bemerkungen über den Feuerwehrdienst zu hören, etwa wenn die Männer „nur“ eine Ölspur beseitigt haben. Doch selbst dafür müssten die ihre Freizeit opfern. Das weiß die 41-Jährige nur zu gut. Nach ihrem Mann engagieren sich indes zwei Söhne bei der Feuerwehr. Weil von den Familien insgesamt viel Verständnis für das zeitintensive und teils gefährliche Ehrenamt erwartet wird, liegt der Schatzmeisterin am Herzen, dass es weiterhin Vereinsausflüge gibt – „mit den Angehörigen“, wünscht sie sich. Den Feuerwehrverein machen bislang überwiegend aktive Kameraden aus. Aber auch für Roßweiner, die noch keine Berührung mit der Feuerwehr hatten, Selbstständige oder Firmen steht der Verein offen.

Du und dein Verein

Mit der Aktion unterstützt die Direktbank ING-Diba ehrenamtliches Engagement mit einer Spende.

Die Abstimmung, bei der jeder mitmachen kann, läuft bis 7. November, 12 Uhr.

Aus der Region hoffen auf Stimmen: Feuerwehrverein, Jugendhaus, Förderverein Grundschule (alles Roßwein), Schulverein Peter Apian und Johanniter (beides Leisnig), MSC Hartha, Kriebethaler Faschingsclub, Dance Company, KFV und KJSC (alle Döbeln).

zur Startseite