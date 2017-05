Tatütata – die Feuerwehr ist da Die Bannewitzer Wehr hat einen neuen Flitzer. Der liefert im Ernstfall reichlich Wasser.

Anlässlich des Feuerwehrfestes in Bannewitz wurde auch der neue rote Flitzer enthüllt. Nicht nur die Kinder hatten dabei ihren Spaß. © Andreas Weihs

Runter damit! Was sich unter der blauen Folie versteckte, war klar. Dem Moment, das neue Löschfahrzeug zu enthüllen, haben die Bannewitzer dennoch entgegengefiebert. Am Sonnabend wurde der rote Flitzer der Freiwilligen Feuerwehr Bannewitz anlässlich des Feuerwehrfestes enthüllt. Der Feuerwehrnachwuchs aus der Gemeinde packte dabei kräftig mit an. Das Tanklöschfahrzeug im Wert von insgesamt knapp 303 000 Euro löst damit das alte Auto vom Baujahr 1981 ab. Nicht nur hinsichtlich der Technik sind die Bannewitzer jetzt auf dem neuesten Stand. Das neue Fahrzeug kann 4 800 Liter Löschwasser mitführen und damit fast doppelt so viel wie das alte Modell. Die Vorteile liegen auf der Hand: „Gerade bei Bränden, auch auf der Autobahn, verbessert das mehr mitgeführte Löschwasser den Brandschutz“, erklärt der Bannewitzer Gemeindewehrleiter Heiko Wersig. Auch in ländlichen Ortsteilen, wie es in der Gemeinde Bannewitz der Fall ist, kann durch den größeren Tank mehr Zeit überbrückt werden, bis weiter entfernte Löschwasserentnahmestellen angezapft sind. Was mit dem alten Löschfahrzeug geschieht, steht unterdessen noch nicht endgültig fest. Entweder wird es verkauft, „oder es finden sich Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung und des Feuerwehrvereins, die das Fahrzeug für die Traditionspflege erhalten“, sagt Heiko Wersig.

zur Startseite