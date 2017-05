Tatsächlich fürs Leben gelernt Am 10. Juni werden in Leisnig beim großen Jahrgangstreffen Erinnerungen an die Schulzeit wach. Ein Tagebuch hilft dabei.

Steffen (links) und Hans-Jürgen Rockmann aus Fischendorf mit dem „Brigadetagebuch der Arbeitsgemeinschaft Chemische Technologie". Darin haben sich beide wiedergefunden. In diesem Buch und vielen anderen Dokumenten können die Teilnehmer des Jahrgangstreffens der Leisniger Schulen am 10. Juni im Schulmuseum in der Grundschule blättern. Breiten Raum soll auch das Plaudern über die gemeinsame Zeit einnehmen und was aus jedem geworden ist. Die Biografie der Rockmanns gleicht sich verblüffenderweise bis auf wenige Details. © André Braun

„Es wird endlich mikroskopiert, und das auch noch mit den verschiedenen Geräten...“, heißt es im Tagebuch der AG.

In Räumen der Station Junger Techniker und Naturforscher leitete Fachlehrer Harri Findeisen damals die Arbeitsgruppe.

Am Stadler-Gerät stellen die jungen Chemiker Aquadestillat – also destilliertes Wasser – her.

Beim Umgang mit Chemikalien gehört genaues Wägen dazu. Dessen waren sich die Schüler bewusst.

Was, über uns gibt es ein Brigadetagebuch?“ Davon haben Steffen (58) und Hans-Jürgen (57) Rockmann noch nichts gehört. Daher staunen sie nicht schlecht, als sie in dem dicken Buch, das einem Fotoalbum gleicht, blättern dürfen. Rasch haben sich die Brüder auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen gefunden und plötzlich erinnert sich der Jüngere, der zu seiner Zeit auch der Jüngste in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Chemische Technologie war, dass er selbst einen Beitrag verfasst hat. „Unser Nesthäkchen berichtet, hieß die Überschrift“, erzählt Hans-Jürgen Rockmann und lacht. In seinem Artikel schreibt der Schüler, dass er doch sehr erstaunt war, dass ihn sein Klassenlehrer Harri Findeisen bereits in der fünften Klasse ansprach, in der AG mitzuarbeiten. Denn Chemie wurde erst ab der siebten gelehrt.

Die Bedingungen waren damals im AG-Labor in der früheren Station Junger Techniker und Naturforscher alles andere als ideal. „Eine Bude wird zum Labor“, schrieb Dietmar Leutert ins Brigadetagebuch. Der Name ist vermutlich nur aufgedruckt, weil Brigaden häufiger Tagebuch führten als Arbeitsgemeinschaften oder Schulklassen. Hans-Jürgen Rockmann ließ sich seinerzeit nicht lange bitten. „Ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert“, begründet er und führt das auf die Gärtnerfamilie zurück, in der er aufgewachsen ist. „Biologische Prozesse lassen sich auf chemische zurückführen“, sagen die Brüder. Laborarbeit gehörte später zu ihrer Ausbildung zum Diplom-Gartenbauingenieur. Und selbst bei ihrer täglichen Arbeit in verschiedenen Unternehmen der Obstland Dürrweitzschen AG wenden sie ihre Chemiekenntnisse noch an. Schließlich liefert der Stärketest Aussagen über den Reifegrad von Früchten.

Mehr Erinnerungen können zum Jahrgangstreffen ausgetauscht werden. Das beginnt am 10. Juni, 10 Uhr, auf dem Hof der Oberschule. Für diesen Tag öffnet auch das Schulmuseum mit vielen Dokumenten wie diesem Tagebuch. Details zum Programm sind auf der Facebook-Seite „Jahrgangstreffen Leisniger Schulen“ zu finden. (DA/sig)

